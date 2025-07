Scaricano di notte rifiuti tra Sant’Ippolito e Borgo Partenope. L’Assessore Covelli va dai carabinieri «criminali»

- Advertisement -

COSENZA – Hanno approfittato del buio della notte per scaricare un enorme cumulo di rifiuti a bordo della strada che collega le frazioni di Sant’Ippolito e Borgo Partenope a Cosenza. Dagli pneumatici agli ingombrati, dalla plastica a pezzi di ricambi di auto che hanno persino invaso un tratto della carreggiata, tanto che un Bus dell’Amaco ha avuto persino difficoltà a passare.

Un vero e proprio scempio ambientale documentato dalle immagini che ha pubblicato l’Assessore alla mobilità e ai trasporti Damiano Covelli che, questa mattina, ha formalizzando una denuncia ai carabinieri di Cosenza recandosi alla Caserma “Paolo Grippo”

«E’ incredibile, nascondendosi nella notte, alcuni criminali hanno pensato “bene” di scaricare una montagna di rifiuti lungo una strada che collega le nostre Frazioni. Ecco qui lo scempio che è stato compiuto – ha spiegato nel post – a cui è seguita una mia formale denuncia alle autorità competenti, fiducioso che questi “signori” possano essere scoperti ed essere sanzionati per come meritano».

«Le nostre strade e i nostri quartieri meritano rispetto, è davvero vergognoso lasciare rifiuti di ogni genere che deturpano la bellezza dei nostri paesaggi. La spazzatura abbandonata non solo inquina il nostro territorio ma rappresenta un serio pericolo per la salute di ognuno. La nostra città è la casa di tutti, mantenere pulito l’ambiente in cui viviamo non è solo un dovere civico ma è un segno di rispetto verso noi stessi e verso gli altri. È doveroso mantenere un comportamento responsabile da parte di ognuno di noi, gli sforzi che sta compiendo l’Amministrazione Comunale sono enormi.