Scambi commerciali e turismo, incontro tra la presidente del Kosovo e Rosaria Succurro

COSENZA – Tra i vari appuntamenti istituzionali in tutta la Calabria, anche quello di Cosenza. La Presidente del Kosovo, Vjosa Osmani, ha incontrato anche la presidente della Provincia Rosaria Succurro. Quello svoltosi presso il Palazzo della Provincia di Cosenza, è stato un incontro istituzionale utile anche per incontrare i sindaci dei Comuni Arbereshe.

L’incontro tra i due presidenti è servito soprattutto per avviare una serie di scambi commerciali e turistici come ha confermato la stessa presidente Osmani. Una visita quella della Presidente del Kosovo che non è stata un’occasione solo di scambi e di opportunità commerciali e turistiche ma che conferma soprattutto il forte legame culturale che esiste con la provincia di Cosenza, per la presenza della comunità Arbereshe insediatasi nella provincia bruzia ben sei secoli fa. Una presenza che il Kosovo vuol supportare con progetti concreti.