Sarà a Cosenza l’ottava edizione del B-Book Festival

COSENZA – Si svolgerà dal 18 al 20 aprile, alla Città dei Ragazzi di Cosenza, il B-Book Festival, giunto all’ottava edizione.

Il festival è organizzato dalla cooperativa delle donne, dalla cooperativa Don Bosco e da TECA srl nell’ambito de progetto “Edu Hub” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU- PNRR M5C3 – Investimento 1.3 – Interventi socio educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore.

Il tema di quest’anno è “Futuro semplice”, scelto per coniugare i tempi della lettura con quelli della crescita, del divenire, dell’essere. Per sottolineare quanto, immergersi nel mondo fantastico della letteratura, possa definire cornici di senso per i nuovi sguardi che si poggiano sul futuro.