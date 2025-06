Saporito, in pochi giorni da buca a voragine. Residenti preoccupati: «la strada rischia di sprofondare»

- Advertisement -

RENDE – Mentre si pensa al divieto di uscita per i mezzi pesanti allo svincolo della A2, oppure a chiudere via Rossini per sperimentare una possibile isola pedonale, ci sono vere e proprie emergenze a Rende dove occorrerebbe intervenire con solerzia. Parliamo sempre di strade, ma questa volta per un pericolo che vivono giornalmente i residenti di Saporito, in particolare quelli che abitano su via Donatello, che è di competenza del Comune di Rende. L’altra metà di questa strada (via Coppia) è invece di competenza del comune di Castrolibero. Da alcune settimane su questa strada era presente una piccola buca che, nel corso di pochi giorni, è diventata una vera e propria voragine.

Alcuni cittadini allarmati si sono recati nella vicina delegazione del comune di Castrolibero chiedendo di intervenire o chi avrebbe dovuto farlo. Il rischio concreto, hanno evidenziano, è che il manto stradale ceda completamente e la strada sprofondi con un pericolo enorme per automobilisti e pedoni. Ai cittadini è stato risposto che sarebbe stato subito avvertito il comune di Rende per una pronta risoluzione della problematica.

“Quella voragine rischia di far sprofondare la strada”

«Ma l’unica cosa che è stata fatta ad oggi – spiega una cittadina – è stata quella di inserire nella voragine, che si trova proprio al centro della carreggiata, un cartello stradale per evitare di finirci dentro con le ruote dell’auto, ma nessuno è ancora intervenuto. E intanto la voragine si allarga giorno dopo giorno. Avvicinandosi si vede bene che sotto il manto di bitume c’è un vuoto. Occorre intervenire subito prima che possa cedere improvvisamente il manto stradale e succedere qualcosa».