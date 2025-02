Sanremo 2025, la scaletta della terza serata. Brunori SAS canterà per secondo – Come si vota

- Advertisement -

COSENZA – Brunori Sas subito sul palco di Sanremo. La scaletta della terza serata di Sanremo 2025 prevede anche la finalissima delle nuove proposte tra Alex Wyse e Settembre. Dopo i primi 15 big che si sono esibiti ieri, con le preferenze degli utenti tramite il televoto (abbinato al voto in Sala Stampa delle Radio), stasera toccherà agli altri 14 dei 29 cantanti totali in gara. Il cantautore cosentino Dario Bunori, che nella prima serata ha conquistato pubblico e giuria, finendo nei top 5, con la bellissima canzone “L’albero delle Noci“, salirà sul palco per secondo subito dopo Clara intorno alle 21:00. Sarà presentato da Carlo Conti ed Elettra Lamborghini.

Per la terza serata, infatti, Carlo Conti sarà affiancato da un trio di co-conduttrici: Miriam Leone, Katia Follesa ed Elettra Lamborghini. Grande attesa per gli ospiti con in testa i Duran Duran che tornano a Sanremo a distanza di 40 anni e avranno un batterista d’eccezione: Victoria De Angelis dei Maneskin. La band inglese sarà in scena attorno alle 22.30.Edoardo Bennato, invece, sarà il primo ospite a salire sul palco. Questa sera anche il Cast di Mare Fuori con la presentazione della quinta stagione in onda dal 12 febbraio su Raiplay, con gli episodi disponibili in anteprima, e dal 26 marzo in prima serata su Raidue.

L’ordine di uscita dei cantanti. Brunori Sas sarà il secondo artista

01 Clara – Febbre

02 Brunori Sas – “L’albero delle noci”

03 Sarah Toscano – “Amarcord”

04 Massimo Ranieri – “Tra le mani un cuore”

05 Joan Thiele – “Eco”

06 Shablo ft Guè, Joshua, Tormento – “La mia parola”

07 Noemi – “Se t’innamori muori”

08 Olly – “Balorda nostalgia”

09 Coma_Cose – “Cuoricini”

10 Modà – “Non ti dimentico”

11 Tony Effe – “Damme ‘na mano”

12 Irama – “Lentamente”

13 Francesco Gabbani – “Viva la vita”

14 Gaia – “Chiamo io chiami tu”

Come si vota: SMS, Telefono fisso e mobile

Gli utenti possono votare la loro canzone preferita. I telespettatori potranno esprimere il proprio voto tra gli artisti in gara inviando il codice a 2 cifre abbinato a ciascuna esibizione tramite SMS, Applicazione MyTim o digitando il medesimo codice a 2 cifre sulla tastiera nel caso di chiamata da utenze fisse. Il servizio di Televoto da numeri fissi è attivo al numero 894.001 al costo di 0,51 euro Iva inclusa. Dai telefoni cellulari, invece, il numero per il televoto è 475.475.1 al costo di 0,50 euro Iva inclusa.

– Si hanno a disposizione massimo 3 voti

– Si pagano solo i voti validi ed il servizio è riservato ai maggiorenni

– Regolamento completo: www.sanremo.rai.it

Per la serata finale di sabato voteranno tutte e tre le giurie, con la suddivisione delle percentuali: Televoto del pubblico 34%: Giuria Sala Stampa Tv e Web 33%, Giuria delle Radio 33%.