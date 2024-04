Sanità, Pd: ‘è urgente il nuovo Ospedale di Cosenza, perchè mancano gli spazi per altri posti letto’

COSENZA – Un Policlinico Universitario al posto del nuovo Ospedale di Cosenza che dovrebbe sorgere a ridosso dell’Università della Calabria. Sarebbe questa la nuova idea del Presidente della Regione Calabria, d’accordo anche con il rettore dell’Unical, Nicola Leone. Una idea, un progetto che andrebbe a stravolgere i propositi iniziali, per l’appunto il nuovo nosocomio cosentino e l’area in cui, arrivati a questo punto, avrebbe dovuto sorgere, Vaglio Lise. Per il Partito Democratico, il presidente della Regione Calabria, dai proclami, dovrebbe passare ai fatti, anche perché di fronte alle tante criticità della Sanità calabrese, tra cui quella dei posti letto, dove in uno degli ultimi decreti, i nuovi posti letto dovrebbero essere 1000, di cui 300 per il solo Ospedale di Cosenza, ancora nono sono stati attivati. Per Carlo Guccione della Direzione Nazionale del Pd, il problema non è il sito sul quale costruire il nuovo ospedale, ma quello di realizzarlo, perché nonostante le risorse a disposizione sin dal 2005, ancora non sono stati realizzati l’Ospedale della Sibaritide, quello della Piana di Gioia Tauro e né quello di Vibo Valentia.

