«Sanità malata» Si Cobas annuncia due manifestazioni per il diritto al lavoro nel pubblico

COSENZA – Il Si Cobas Calabria annuncia due iniziative di protesta per rivendicare il diritto al lavoro nella nostra sanità pubblica. “Il 5 aprile saremo a Cosenza, il corteo partirà intorno alle 10 da via San Martino sede di AO Cosenza, passando per Corso Mazzini giungeremo in via degli Alimena 8 sede di ASP Cosenza vogliamo delle risposte per le assunzioni a tempo indeterminato non fatte per per altri abusi che ripetutamente vengono compiuti”.

Invece “il 14 aprile saremo dalle 10 davanti la sede della politica calabrese la Cittadella Regionale a Catanzaro per avere risposte dal commissario ad acta nonché Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto che si è sempre rifiutato di incontrare il Si Cobas Calabria ma è sempre pronto a incontrare altre realtà forse più vicine ai suoi interessi e a quelli dei suoi amici.

Stiamo facendo un servizio di volantinaggio a Cosenza e Catanzaro per smuovere anche i cittadini delusi da questa nostra sanità pubblica e invitiamo a scendere in campo con noi giorno 5 aprile a Cosenza e giorno 14 aprile alla Cittadella Regionale a Catanzaro. Vi aspettiamo numerosi in nome di una Sanità pubblica libera dai giochi della politica e della mafia e libera dagli amici degli amici, perché aumentando il personale sanitario per garantire i LEA (livelli essenziali di assistenza) si garantisce una migliore qualità per i cittadini calabresi che da troppo anni stanno soffrendo per questa sanità pubblica malata.