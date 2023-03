Sanità, l’Asp di Cosenza stabilizza oltre 110 tra medici, infermieri e tecnici sanitari

COSENZA – Arriva un po’ di respiro alla carenza di medici e infermieri che, più volte, ha rischiato di portare ad una vera e propria interruzione dei servizi essenziali di assistenza sanitaria. Dopo la proroga dei contratti in scadenza di oltre 300 tra medici e personale sanitario, Il Commissario straordinario dell’Asp di Cosenza, Antonio Graziano, con delibera n 1611 del 6 marzo, ha approvato invece la stabilizzazione del personale ex art. 1, lettera b della legge 30 dicembre 2021 n.234, nell’ambito del piano triennale di fabbisogno di personale ed il piano delle assunzioni con cui si procede all’assunzione a tempo indeterminato.

La stabilizzazione include anche il personale che ha prestato servizio durante l’emergenza Covid e che abbia maturato almeno 18 mesi di servizio, anche non continuativi, presso un Ente di Servizio Nazionale, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022.

Si tratta di 113 risorse nei seguenti profili: 6 dirigenti medici, 1 dirigente psicologo, 93 CPS infermieri, 6 CPS tecnici di laboratorio biomedico, 2 CPS tecnici sanitari di radiologia medica, 1 CPS logopedista, 1 CPS ostetrica, 3 operatori sociosanitari.

Nella delibera approvata dal Commissario Straordinario, viene altresì evidenziato che “con un successivo provvedimento, si procederà alla verifica dei restanti soggetti in possesso di requisiti e non in servizio presso l’Asp di Cosenza nei limiti dei posti che l’azienda intenderà ricoprire nel rispetto dei limiti previsti nel piano assunzionale”.