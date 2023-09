Sanità, il Pd Cosenza denuncia: «gestione scellerata di Occhiuto e prestazioni scadenti»

“In Calabria la sanità è allo sfascio; è completamente allo sfascio. Da più mesi, qui a Cosenza, il Partito Democratico è in trincea per denunciare con forza la fallimentare gestione commissariale, ormai prossima alla bancarotta”. La denuncia arriva dal Pd di Cosenza che ha indetto una conferenza stampa sulla tematica per venerdì 29 settembre 2023 – ore 11:00, al salone della Federazione Provinciale di Cosenza, su Corso Mazzini.

“La spesa è, scelleratamente, fuori controllo; la qualità delle prestazione definirla scadente sarebbe solo un grazioso eufemismo; la migrazione passiva ha assunto dimensioni elefantiache: il più grande ospedale calabrese è fuori regione; la gestione dei servizi è affidata alla più dissoluta anarchia.

Drammaticamente in Calabria il diritto alla salute è assolutamente inesigibile. E, attenzione, ogni nostra denuncia è suffragata da carte e da documenti. E, allora, è arrivato il momento di dire basta. Occorre mettere il Commissario ad acta davanti alle sue gravissime responsabilità e per fare questo è necessario passare dalla denuncia alla proposta. E la Federazione Provinciale del Partito Democratico di Cosenza assai responsabilmente è pronta a formulare proposte serie e costruttive, che saranno appunto illustrate nel corso della conferenza stampa indetta per venerdì prossimo”.