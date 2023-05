Sanità: idonei nelle graduatorie concorsuali, Sì Cobas «manifestazione e corteo a Cosenza»

COSENZA – La manifestazione è organizzata dal sindacato Si Cobas Calabria, rappresentato da Roberto Laudini e Simone Scandale. “A nome e per conto degli idonei nelle graduatorie concorsuali del comparto sanità della Regione Calabria, la manifestazione ed il corteo, in programma giovedì 18 maggio, partiranno dall’Azienda ospedaliera di Cosenza, ed in particolare dagli uffici amministrativi di via san Martino per arrivare fino alla sede dell’Azienda sanitaria provinciale in via Alimena”.

Il corteo partirà alle 11 e attraverserà corso Mazzini ed il concentramento sarà davanti gli uffici amministrativi dell’AO alle ore 9.30 e la manifestazione, durerà fino alle ore 19.30.

Al corteo e presidio saranno presenti 40 lavoratori idonei delle categorie sanitarie infermieri OSS, biologi, assistenti amministrativi.

Il sindacato invita a partecipare anche i “cittadini stanchi di questa sanità pubblica che da troppo tempo non dà le risposte a tutti i numerosi utenti che ogni giorno affollano gli ospedali cittadini. Una sanità pubblica che rispetta i LEA può garantire una qualità migliore e superiore per assistere i pazienti”.