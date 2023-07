Sanità, Caruso: «basta commissariamento. Lo Stato deve finanziare e azzerare il debito pregresso»

COSENZA – “Bisogna prendere atto del fallimento della gestione commissariale del servizio sanitario in Calabria “. È quanto ha affermato il sindaco Franz Caruso nel suo intervento pronunciato nel convegno, svoltosi oggi a Cosenza, “sulle questioni irrisolte della sanità”, promosso ed organizzato dalla federazione provinciale del PD cosentino. Relatore Carlo Guccione, con le conclusioni affidate al sen. Antonio Misiani della segreteria nazionale del PD.

“Basta con i commissari. È ormai acclarato che anche la gestione del presidente Occhiuto è da annoverare come fallimentare. I calabresi sono spettatori di una politica di continui annunci e non destinatari di fatti concreti. Ripristinare i poteri ordinari, legislativi ed amministrativi, e che sia lo Stato centrale a finanziare il debito pregresso ed i disavanzi, che in questi tredici anni di commissariamento si sono ancora registrati. Oltretutto- ha concluso Franz Caruso – il fallimento si è registrato anche nella mancata programmazione e attuazione delle politiche degli investimenti. Non sono casuali i ritardi sull’utilizzo soprattutto delle risorse finanziarie del PNRR. Lo Stato centrale deve risarcire i calabresi e consentire che in questa regione si possano avere i livelli minimi degli standards di sicurezza e i livelli essenziali di prestazione. È un diritto sacrosanto, quello dei calabresi, che non va rivendicato ma garantito dallo Stato, per come previsto nella Carta Costituzionale “.

Franz Caruso è tornato,poi, sulla polemica per la realizzazione del nuovo ospedale di Cosenza. “Il presidente Occhiuto mi ha garantito, che il sito dove allocare il nuovo hub ospedaliero è quello di Vagliolise. La Regione va però in tutt’altra direzione. Non vorrei credere che Roberto Occhiuto si comportasse da vero e proprio bugiardo “.