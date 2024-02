Sanità: arrivati nuovi medici cubani, 44 per l’Asp di Cosenza

COSENZA – Medici cubani a sostegno della sanità calabrese e per ovviare alla carenza di personale. Una misura avviata dal presidente Occhiuto nel suo ruolo commissario ad acta per la sanità, mira a potenziare il sistema sanitario al collasso da tempo, garantendo una copertura più ampia e specializzata in vari settori tra cui emergenza-urgenza, ortopedia, reumatologia, ginecologia-ostetricia, oncologia, cardiologia, geriatria, chirurgia e medicina generale.

I medici vengono assegnati in base alle necessità specifiche di ciascun presidio, contribuendo così a migliorare l’accessibilità e la qualità delle cure fornite e saranno distribuiti tra i nosocomi e le strutture sanitarie di Acri, Cariati, Castrovillari, Cetraro, Corigliano Rossano, Lungro, Mormanno, Paola-Praia, San Giovanni in Fiore e Trebisacce.

L’ultimo contingente appena arrivato è composto da 98 medici che in Calabria, saranno così distribuiti:

– 44 Asp Cosenza

– 17 Asp Vibo Valentia

– 11 Asp Crotone

– 10 Asp Reggio Calabria

– 10 Asp Catanzaro

– 6 “Renato Dulbecco” Catanzaro

In questo momento in Calabria ci sono 270 medici cubani: 52 arrivati il 28 dicembre 2022 e in corsia da metà gennaio 2023. Altri 120 sono arrivati il 4 agosto scorso e sono entrati in servizio a metà dello stesso mese. Infine l’ultima tranche, con i 98 medici, arrivati ieri e che ora, dopo un corso di lingua italiana entreranno al più presto in servizio.