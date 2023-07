San Fili, operaio pestato brutalmente finisce in ospedale. Sindaco «profonda amarezza»

SAN FILI (CS) – Aggredito e picchiato per motivi poco chiari da due giovani che prima del pestaggio lo avrebbero minacciato. L’uomo, un operaio sulla cinquantina, è finito in ospedale con diverse costole rotte e un’ecchimosi ad un occhio. L’aggressione è avvenuta nel centro del paese, in via XX Settembre. Secondo quanto emerso l’operaio sarebbe stato provocato, minacciato e quando ha chiesto ai soggetti di andarsene e di essere intenzionato a recarsi ai carabinieri, i due, a bordo di una moto, lo hanno prima seguito e poi, l’hanno picchiato a calci e pugni. E’ stato un parente a soccorrerlo mentre era a terra e della vicenda sono stati informati i carabinieri che sono già al lavoro per identificare i due giovani aggressori.

Il primo cittadino Linda Cribari ha condannato con fermezza quanto accaduto esprimendo “dolore e amarezza”. “A mio nome e a nome dell’Amministrazione Comunale, esprimo dolore e profonda amarezza per il gravissimo episodio di violenza accaduto poche ore fa in pieno centro. Ancorché in forma assai meno invasiva e con frequenza meno inquietante che in altri luoghi, anche San Fili non è immune da fenomeni e atteggiamenti corrosivi: sono gravi e non dobbiamo sottovalutarli. San Fili è un Comune che promuove la cultura e la bellezza come antidoto alla violenza, alla superbia ed all’arroganza. La violenza si combatte anche con i piccoli gesti che caratterizzano la nostra quotidianità, ed il rispetto delle regole è uno dei principi fondanti del nostro vivere civile. Faccio appello a tutti i cittadini, affinché ogni comportamento sia improntato al rispetto della legalità e del senso civico, della vita e della dignità della persona umana.”