Salvini a Cosenza: ‘ entro il 2026 la nuova SS106 . A breve il cantiere del Ponte sullo Stretto’

COSENZA –Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini nel corso della sua visita a Cosenza, ha parlato delle infrastrutture in fase di costruzione nella nostra regione e di quelle che si dovranno realizzare come il Ponte sullo Stretto. In merito al cantiere sulla SS106 Jonica che ha visitato in mattinata, il Ministro Salvini ha spiegato che si sta rispettando il cronoprogramma dei lavori e addirittura entro marzo 2025 saranno percorribili i primi 8 chilometri della nuova SS 106, una delle più grandi opere pubbliche d’Italia, ed entro l’estate dell’anno successivo sono previsti la fine dei lavori. Per quanto riguarda il Ponte sullo Stretto, stando al fatto che il cantiere verrà avviato a breve, sul documento dell’Amministrazione comunale di Villa San Giovanni, secondo il quale un pilone del Ponte verrebbe costruito sopra una faglia, per il Ministro Salvini fa fede il lavoro che da anni svolgono centinaia di ingegneri geologi architetti e progettisti e ultimo il comitato scientifico di super esperti, professionisti e universitari, fra cui ad esempio la professoressa Sara Muggiasca, direttrice della galleria del vento del Politecnico di Milano. Ed infine ha confermato che l’Alta Velocità tra Salerno e Reggio Calabria si realizzerà, tant’è che c’è la progettazione del tracciato che sta realizzando RFI.

- Pubblicità Sky-