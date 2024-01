Salute e fitness, Cosenza è la città italiana dove le palestre costano meno

COSENZA – Con l’arrivo del nuovo anno e dei buoni propositi per rimettersi in forma e puntando su salute e fitness, Nutrasmart.it ha condotto un’analisi approfondita sui costi delle palestre in Italia, che fa emergere Cosenza come la città con i prezzi più vantaggiosi. Mentre città come Milano e Roma mostrano tariffe elevate, Cosenza si distingue per la sua accessibilità, con un costo medio di 27.00 € al mese.

Angelo Sorbello, Amministratore Delegato di Nutrasmart.it, sottolinea: “La posizione vantaggiosa di Cosenza con tariffe accessibili, riflette un equilibrio tra qualità e prezzo nelle strutture fitness della città”. Questo studio evidenzia non solo i costi ma anche la necessità di strutture di alta qualità accessibili. Un invito alle palestre locali a continuare a innovare e garantire eccellenza. Mentre il costo rimane un fattore determinante nella scelta di una palestra, è fondamentale considerare l’intera offerta dall’esperienza di lusso di Firenze fino alla convenienza di Cosenza.

Firenze 74.00 € Toscana Venezia 63.33 € Veneto Bolzano 61.25 € Trentino-Alto Adige Milano 60.62 € Lombardia Prato 60.00 € Toscana Genova 59.06 € Liguria Trento 58.62 € Trentino-Alto Adige Novara 57.22 € Piemonte Ravenna 56.67 € Emilia-Romagna Terni 56.67 € Umbria Pesaro 56.67 € Marche Roma 56.54 € Lazio Reggio Emilia 56.25 € Emilia-Romagna Piacenza 56.25 € Emilia-Romagna Parma 55.62 € Emilia-Romagna Lecce 55.00 € Puglia Arezzo 53.75 € Toscana La Spezia 53.33 € Liguria Pescara 51.67 € Abruzzo Perugia 51.25 € Umbria Bologna 50.94 € Emilia-Romagna Trieste 50.00 € Friuli Venezia Giulia Cagliari 50.00 € Sardegna Ancona 50.00 € Marche Pistoia 50.00 € Toscana Catanzaro 50.00 € Calabria Cremona 50.00 € Lombardia Viterbo 50.00 € Lazio Potenza 50.00 € Basilicata Como 49.44 € Lombardia Pisa 49.38 € Toscana Udine 48.33 € Friuli Venezia Giulia Livorno 48.06 € Toscana Asti 47.67 € Piemonte Vicenza 46.67 € Veneto Brescia 46.67 € Lombardia Pavia 46.67 € Lombardia Verona 46.25 € Veneto Ragusa 45.33 € Sicilia Catania 45.00 € Sicilia Taranto 45.00 € Puglia Forlì 45.00 € Emilia-Romagna Caserta 45.00 € Campania Treviso 44.17 € Veneto Brindisi 43.75 € Puglia Napoli 43.75 € Campania Padova 42.78 € Veneto Bergamo 41.67 € Lombardia Foggia 41.67 € Puglia Barletta 41.67 € Puglia Grosseto 41.67 € Toscana Palermo 41.43 € Sicilia Modena 42.86 € Emilia-Romagna Bari 40.62 € Puglia Reggio Calabria 40.00 € Calabria L’Aquila 39.50 € Abruzzo Sassari 39.00 € Sardegna Torino 38.65 € Piemonte Varese 38.33 € Lombardia Alessandria 37.50 € Piemonte Messina 35.56 € Sicilia Salerno 35.50 € Campania Latina 35.00 € Lazio Rimini 34.68 € Emilia-Romagna Siracusa 33.6 € Sicilia Ferrara 30 € Emilia-Romagna Monza 28.50 € Lombardia Cosenza 27.00 € Calabria