Salta l’incontro e scoppia il qui pro quo, Guarascio a Caruso: «assenza preannunciata»

COSENZA – Eugenio Guarascio ha disertato oggi pomeriggio un appuntamento con il sindaco Franz Caruso che, stizzito, ha lanciato una nota stampa contro il patron del Cosenza Calcio. Sul tavolo la concessione dello Stadio San Vito Marullo alla società rossoblù.

Non è mancata la replica di Guarascio per cui la mancata partecipazione all’incontro di oggi pomeriggio “non deve essere letta come una scorrettezza istituzionale, ma semplicemente come un’assenza preannunciata e giustificata da impegni presi precedentemente.

Del resto Presidente e Sindaco si sono incontrati il 23 giugno scorso nella Sala Stampa Bergamini (nella foto) allo scopo di porre le basi per la nuova intesa e lasciare ai propri collaboratori il compito di individuare le migliori soluzioni tecniche da intraprendere.

Evidentemente le alte temperature che caratterizzano queste giornate hanno portato i rappresentanti dell’Amministrazione a travisare il significato dell’assenza del Presidente portandoli ad annullare l’incontro, durante il quale si sarebbero dovuti definire alcuni aspetti tecnici, respingendo la delegazione societaria, questo sì in modo sgarbato. Lo stesso Presidente si era reso disponibile ad incontrare il primo cittadino nelle ore successive alla riunione. Nonostante quanto accaduto e il disappunto causato da un evidente equivoco, la Società del Cosenza Calcio è disponibile a fissare un nuovo incontro al fine di superare le incomprensioni e giungere ad una soluzione condivisa per la gestione dell’impianto per il bene del calcio cosentino”.