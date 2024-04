Salierno (F.I.R.): «positivo che il rugby rinasca a Cosenza, grazie alla volontà di ragazzi»

COSENZA – C’era una vecchia conoscenza del rugby cosentino alla presentazione del “Rugby Cosenza” di qualche sera fa. Stiamo parlando di Franco Salierno che, dopo un passato da giocatore in Campania prima, e con il Rugby Rende dopo, oggi per la Federazione Italiana Rugby, gira nelle scuole per reclutare ragazzi ed avviarli allo sport della palla ovale.

Dopo le due vittorie, con Scozia e Irlanda e il pareggio con la Francia all’ultimo VI Nazioni, è riesplosa una vera e propria rugby mania. Nelle partite che il XV azzurro ha giocato all’Olimpico ha fatto segnare il pienone di spettatori. Risultati quelli ottenuti dai ragazzi di Gonzalo Queseda che hanno riportato tanta euforia, “tanto tra i giovani – ha sottolineato Salierno – quanto tra i genitori stessi”. Com’è accaduto d’altro canto alla Club House durante la presentazione della nuova società cosentina.