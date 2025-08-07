HomeArea Urbana

Salgono a 4 le intossicazioni da sospetto botulino a Diamante: tutti ricoverati a Cosenza. Si temono altri casi

Sono saliti a 4 - due 17enni e due donne di 40 anni - i ricoverati in terapia intensiva a Cosenza per intossicazione alimentare da sospetto botulino e si temono altri casi. Intanto per un un food truck a Diamante è scattato il blocco sanitario mentre il sindaco Ordine invita alla calma

S.M.
Scritto da S.M.
Stima lettura: Less than 1 minuti
- Advertisement -

COSENZA – Sono saliti a 4 – due 17enni e due donne di 40 anni – i ricoverati in terapia intensiva a Cosenza per intossicazione alimentare da sospetto botulino e si temono altri casi. Dal Tirreno cosentino, dove potrebbe avere avuto origine il focolaio, sono stati segnalati altri casi sospetti che presentano sintomi simili a quelli dei ricoverati. “Sono in partenza da Roma con l’eliambulanza – ha detto il primario di terapia intensiva Andrea Bruni – altre 7 fiale di siero immune antitossina botulinica, 1 da iniettare e 6 di scorta, grazie alla disponibilità ed alla celerità del presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli”.

Intanto per un un food truck ha Diamante è scattato il blocco sanitario mentre proseguono le indagini epidemiologiche da parte dell’Asp di Cosenza. Il sindaco Achille Ordine invita alla calma e chiede di “evitare allarmismi”.

 

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Caruso-Salvini_sit-in-Villa

Salvini in Calabria per il Ponte, il sindaco Caruso: «Faccia il turista, non il...

Area Urbana
VILLA SAN GIOVANNI (RC) - "A Matteo Salvini, oggi in Calabria, invio il mio più caloroso benvenuto con una preghiera: non prenda in giro...
Ecologia oggi Dipendente

Licenziato per aver criticato su Facebook la pulizia a Cosenza. Il dipendente di Ecologi...

Area Urbana
COSENZA - Potrà tornare a lavorare il dipendente della società Ecologia Oggi, iscritto alla USB Lavoro Privato di Cosenza, che era stato licenziato in...
procura-vibo-valentia

Bilanci falsi e debiti nascosti: 11 indagati tra sindaco, assessori e consiglieri comunali

Calabria
RICADI (VV) - La Procura della Repubblica di Vibo Valentia ha notificato l'avviso di conclusione indagini a 11 persone nell'ambito di un'inchiesta, avviata un...
Dating coppia a letto telefono

Amore digitale: il nuovo volto delle relazioni nell’era delle app

Attualità
COSENZA - Nel tempo in cui la tecnologia detta i ritmi della nostra quotidianità, anche il modo di relazionarsi sta cambiando radicalmente. Incontri romantici,...
Festival Internazionale della Fisarmonica S. Vincenzo La Costa - 10 agosto (1)

A San Vincenzo La Costa il Festival Internazionale della Fisarmonica. Tre serate, Gran Galà...

Provincia
SAN VINCENZO LA COSTA (CS) - La ventesima edizione del Festival Internazionale della Fisarmonica di San Vincenzo La Costa entra nel vivo con le...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria36898Area Urbana22186Provincia19704Italia7979Sport3836Tirreno2836Università1443
-->
S.M.
Altri Articoli di S.M.

Leggi ancora

Caruso-Salvini_sit-in-Villa
Area Urbana

Salvini in Calabria per il Ponte, il sindaco Caruso: «Faccia il...

VILLA SAN GIOVANNI (RC) - "A Matteo Salvini, oggi in Calabria, invio il mio più caloroso benvenuto con una preghiera: non prenda in giro...
procura-vibo-valentia
Calabria

Bilanci falsi e debiti nascosti: 11 indagati tra sindaco, assessori e...

RICADI (VV) - La Procura della Repubblica di Vibo Valentia ha notificato l'avviso di conclusione indagini a 11 persone nell'ambito di un'inchiesta, avviata un...
ACHILLE-ORDINE
Provincia

Sospetto botulino a Diamante, blocco sanitario per un food truck. Il...

DIAMANTE (CS) - "Riguardo alle notizie diffusesi nelle scorse ore su presunti casi di intossicazione da botulino che si sarebbero verificati a seguito di...
Area Urbana

Sospetto botulino dopo un panino a Diamante: salgono a tre i...

COSENZA - E' salito a tre il numero dei ricoverati nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Cosenza per un'intossicazione alimentare, forse da botulino. Ai...
Provincia

Finto maresciallo al telefono, ma la vittima non ci casca e...

APRIGLIANO (CS) - Nella giornata del 7 agosto, i Carabinieri della Stazione di Aprigliano e della Compagnia di Rogliano hanno identificato quattro giovani, originari...
ponte-stretto-costo
Calabria

Ponte sullo Stretto, pedaggio auto sotto 10 euro. Codacons: «Troppo caro...

ROMA - "Ad oggi, al netto dell'adeguamento all'inflazione alla data di entrata in esercizio del ponte, si stima una tariffa base per le autovetture...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA