Salgono a 4 le intossicazioni da sospetto botulino a Diamante: tutti ricoverati a Cosenza. Si temono altri casi

- Advertisement -

COSENZA – Sono saliti a 4 – due 17enni e due donne di 40 anni – i ricoverati in terapia intensiva a Cosenza per intossicazione alimentare da sospetto botulino e si temono altri casi. Dal Tirreno cosentino, dove potrebbe avere avuto origine il focolaio, sono stati segnalati altri casi sospetti che presentano sintomi simili a quelli dei ricoverati. “Sono in partenza da Roma con l’eliambulanza – ha detto il primario di terapia intensiva Andrea Bruni – altre 7 fiale di siero immune antitossina botulinica, 1 da iniettare e 6 di scorta, grazie alla disponibilità ed alla celerità del presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli”.

Intanto per un un food truck ha Diamante è scattato il blocco sanitario mentre proseguono le indagini epidemiologiche da parte dell’Asp di Cosenza. Il sindaco Achille Ordine invita alla calma e chiede di “evitare allarmismi”.