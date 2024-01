Sale l’attesa per il tuor calabrese di Giorgio Pasotti: l’attore si esibirà anche a Rende

COSENZA – Dopo il successo di Maurizio Battista a Rende, con lo spettacolo “Ai miei Tempi non era così”, il “teatro di qualità” in Calabria che è già pronto un altro importante ed attesissimo appuntamento con l’attore Giorgio Pasotti, per un bel tris di spettacolo in terra calabra: giovedì 25 gennaio, alle 20.30 sarà al Teatro Troisi di Morano Calabro, venerdì 26 alle 21 replicherà al Teatro Vittoria di Diamante, per poi concludere il tour calabrese sabato 27, alle ore 21, al Teatro Garden di Rende.

Giorgio Pasotti, da Shakespeare a Pirandello

Il bello del piccolo e del grande schermo porterà in scena due grandi scrittori della letteratura internazionale come William Shakespeare e Luigi Pirandello. Uno spettacolo con un intreccio unico di storie e personaggi. Troveremo Marcantonio, tratto da Giulio Cesare, ma anche uno tra i più celebri monologhi teatrali come “l’Essere o non essere di Amleto”, e ancora altri personaggi delle opere pirandelliane. Già si scommette su spettatori letteralmente rapiti dai racconti proposti da Davide Cavuti ed interpretati dal talento e dal fascino eterno del Pasotti di “L’ultimo bacio” di Gabriele Muccino, de “La grande bellezza” di Sorrentino – per citarne qualcuno – e di “Sapore di Te” di Carlo Vanzina.