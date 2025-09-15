Salario minimo in tutti gli appalti del Comune di Rende, la proposta di Rossella Gallo

- Advertisement -

RENDE – Una proposta di delibera per introdurre il salario minimo in tutti gli appalti del Comune di Rende. A presentarla la consigliera Rossella Gallo, capogruppo del Movimento 5 Stelle-Sinistra per Rende; iniziativa che era uno dei punti programmatici della coalizione guidata da Gallo, e che mira a garantire condizioni di lavoro più eque e dignitose, chiedendo di impegnare concretamente l’amministrazione comunale ad applicare una norma di civiltà già in vigore in molti paesi dell’Unione Europea e in diverse città italiane come Firenze e Foggia.

La proposta

Prevede che il Comune di Rende sia obbligato, in tutti gli appalti pubblici, a indicare che al personale impiegato sia applicato il contratto collettivo maggiormente attinente all’attività svolta, garantendo un trattamento economico minimo non inferiore a 10 euro l’ora, al lordo degli oneri di legge.

Se il consiglio comunale approverà la delibera, Rende si impegnerà anche a effettuare una ricognizione di tutti i contratti in essere a partire dal 2022, verificando le condizioni economiche e normative applicate, per poi definire azioni conseguenti. L’amministrazione si impegnerà inoltre a verificare costantemente il rispetto del contratto, redigendo ogni sei mesi un report relativo agli appalti in essere e alle verifiche sui contratti.

“Questa delibera dimostra il nostro impegno concreto a mantenere le promesse fatte agli elettori,” ha dichiarato Rossella Gallo. “Il nostro gruppo, che include il Movimento 5 Stelle, AVS e Rifondazione Comunista, continuerà a lavorare per i diritti dei lavoratori. Questa è una battaglia che portiamo avanti anche a livello regionale, sostenendo tale proposta nell’ambito della campagna elettorale ‘Tridico Presidente’, il quale ha fatto del salario minimo uno dei suoi punti programmatici principali, portato avanti da tutto il fronte progressista”.