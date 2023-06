Sabato Cgil e Uil in piazza a Cosenza per dire no al Decreto Calderoli

COSENZA – Per sabato prossimo 10 giugno Cgil e Uil hanno chiamato a raccolta, i calabresi per dire no No all’autonomia differenziata, attraverso una manifestazione che si svolgerà a Cosenza e che ha già visto l’adesione di numerosi amministratori della provincia di bruzia, contro il “Decreto Calderoli” che secondo gli organizzatori della manifestazione che è stata presentata nella sede della Cgil a Cosenza, “rischia di dividere il Paese e relegare il Sud ai margini”. “I diritti di cittadinanza –ha dichiarato invece, Walter Nocito, docente di Diritto Pubblico all’Università della Calabria – sono scritti nella Costituzione, ma vanno praticate nelle aule parlamentari, nei consigli regionali, nei consigli comunali e nelle amministrazioni. Questo processo, Calderoli, Zaia e Fontana può distruggere e aggravare le condizioni di diseguaglianza nel godimento dei diritti di cittadinanza”.

