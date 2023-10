Sabato 4 novembre riapre la SS107 Silana Crotonese

COSENZA- Buone notizie per le decine di migliaia di automobilisti che quotidianamente e ogni fine settimana in questo mese di ottobre sono stati costretti, per recarsi in Sila e a Crotone, a dovere transitare dalla vecchia strada provinciale che arriva fin sopra il Valico di Montescuro, perché la SS 107 Silana Crotonese tra Spezzano della Sila e Camigliatello Silano è chiusa per lavori di riefficientamento del Viadotto Testa D’Arente. Infatti dal prossimo 4 novembre, Anas ha comunicato la riapertura della SS 107. Apertura che inizialmente era prevista per il 30 ottobre ma a causa delle avverse condizioni metereologiche degli ultimi giorni hanno purtroppo impedito il completamento delle lavorazioni di impermeabilizzazione e pavimentazione del manto stradale del viadotto. Pertanto – ha fatto sapere Anas – fino a sabato 4 novembre, il traffico veicolare continuerà ad utilizzare i percorsi alternativi individuati in sede di COV presso la Prefettura di Cosenza con tutti gli Enti interessati.

