Rumors a Palazzo dei Bruzi: Bianca Rende verso il Pd (e la maggioranza), Luberto al centrodestra

COSENZA – Mentre oggi è in programma una seduta del Consiglio Comunale, arriva più di un rumors dalle stanze della politica di Palazzo dei Bruzi. Bianca Rende e Francesco Luberto, finora insieme nel gruppo consiliare “Bianca Rende Sindaco”, starebbero per prendere strade diverse, con lo scioglimento proprio del gruppo consiliare che li ha visti insieme per diverso tempo.

La prima, da sempre legata ai democrat, starebbe per tornare proprio tra le fila del Partito democratico, dopo essere transitata anche nelle formazione di “Italia Viva” di Matteo Renzi, mentre Luberto potrebbe passare al centrodestra. Una scelta che sembrerebbe maturata da tempo e potrebbe essere comunicata già nel consiglio comunale.

Bianca Rende, che nelle ultime elezioni comunali aveva fatto corsa a se appoggiata dal movimento 5 Stelle e Carlo Tansi, rientrerebbe nel Pd ed entrerebbe così nella maggioranza comunale. La stesa Bianca Rende, ieri, ha partecipato alla riunione delle donne democratiche nella federazione del PD di Cosenza. Le voci sempre più insistenti del passaggio nella maggioranza, avrebbe spinto qualcuno di Palazzo dei Bruzi anche a pensare a lei per la carica di vicesindaco (attualmente vacante). Francesco Luberto, invece, resterebbe all’opposizione ma, come detto, tra le fila del centrodestra.