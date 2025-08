Rubate erbe aromatiche nella struttura di Padre Fedele: «se avesse chiesto, le avremmo date»

- Advertisement -

COSENZA – Un episodio spiacevole si è verificato presso la struttura del Paradiso dei Poveri di Padre Fedele Bisceglia, a Timpone degli Ulivi dove un uomo si è introdotto senza autorizzazione per rubare erbe aromatiche coltivate nell’area.

A denunciare quanto accaduto attraverso i social e la pagina Facebook del Paradiso dei Poveri sono le persone che collaborano con Padre Fedele, attualmente ricoverato all’INRCA, le quali precisano: “La struttura non è disabitata. C’è chi sorveglia e ci vive. Bastava chiedere, le avremmo date volentieri”.

Un gesto di inciviltà che viene condannato non solo per la violazione di proprietà, ma anche per la mancanza di rispetto verso un luogo dedicato alla solidarietà e verso lo stesso Padre Fedele che non sta bene. “L’assenza temporanea non è un via libera al libero arbitrio”, concludono i volontari.