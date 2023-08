Ruba una bici, bloccato dalla polizia. Aveva un ordine di carcerazione dal Tribunale di Cosenza

NAPOLI – Gli agenti del distaccamento polizia stradale di Sorrento, durante un servizio di vigilanza stradale lungo la statale 45, nel transitare ieri lungo il tratto del comune di Meta di Sorrento, sono stati allertati da alcuni passanti e automobilisti che indicavano una persona che rincorreva un uomo in sella ad una bici elettrica. I poliziotti, poco dopo, hanno rintracciato l’uomo con la bici nei pressi della chiesa del Lauro in Meta constatando che si trattava proprio della bicicletta rubata poco prima e che la persona che lo inseguiva era il proprietario. Una volta condotto l’uomo, un 29enne libanese, presso gli uffici di polizia, gli agenti hanno accertato che lo stesso era destinatario carcerazione emesso lo scorso 11 agosto dal tribunale di sorveglianza di Cosenza per evasione. È stato arrestato e condotto in carcere e denunciato per furto.

