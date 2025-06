Rotary Club Cosenza Nord porta “l’anima nel colore” tra i ragazzi della Comunità Ministeriale

- Advertisement -

RENDE – Un laboratorio creativo per dare voce alle emozioni attraverso il colore. È questo il cuore del progetto “L’anima nel colore”, promosso dal Rotary Club Cosenza Nord in collaborazione con la Comunità Ministeriale di Catanzaro, che ha coinvolto un gruppo di ragazzi ospiti della struttura in un’esperienza artistica e sociale di grande impatto umano.

Giovedì scorso, presso la sede del Club all’Hotel Europa, si è tenuto l’incontro conclusivo dell’iniziativa, alla presenza di autorità rotariane – tra cui il Governatore Eletto Dino De Marco, la Presidente del Rotary Club di Catanzaro Elena Grimaldi e la Presidente della Commissione DEI Deborah Granata – e di rappresentanti civili come la Past President della Camera Minorile Rosa Maria Romano e il Direttore della Comunità Ministeriale di Catanzaro, Massimo Martelli. A fare da guida in questo percorso di espressione emotiva e creatività è stata Antonietta Converso, Presidente del Rotary Club Cosenza Nord e referente del progetto, affiancata dalla psicoterapeuta Serafina Lavigna.

In sei incontri a cadenza quindicinale, tenutisi presso la sede della Comunità in via Paglia a Catanzaro, i giovani partecipanti sono stati invitati a “giocare con il colore”, superando progressivamente ogni resistenza iniziale. «Attraverso l’uso del colore, così come di altre forme di espressione creativa – raccontano le volontarie – è possibile costruire uno spazio in cui esprimere ciò che non si riesce a dire con le parole».

Il laboratorio

Si è rivelato così non solo un’attività ludica, ma anche uno strumento terapeutico e formativo, capace di rafforzare la fiducia in sé stessi e di incoraggiare la libera espressione dei vissuti interiori. In un clima di accoglienza e ascolto, i ragazzi hanno imparato a confrontarsi con la tela e con i propri limiti, abbandonando la paura di sbagliare. L’accento è stato sempre posto sulle potenzialità individuali, dando spazio alle abilità piuttosto che alle difficoltà.

Il percorso si è concluso con la realizzazione di magliette personalizzate, decorate con un logo ideato dai ragazzi e con dipinti frutto del lavoro svolto. Le magliette, proposte ai soci del Club, sono diventate anche un’occasione di raccolta fondi: il ricavato sarà devoluto alla Comunità per sostenere nuovi progetti destinati ai giovani ospiti. “L’anima nel colore” è stato, in definitiva, un viaggio dentro sé stessi, attraverso l’arte e il potere comunicativo dei colori. Un esempio concreto di come creatività, solidarietà e inclusione possano intrecciarsi in un percorso di crescita condivisa.