‘Romeo e Giulietta’: spaccio di droga tra Cosenza, Rende e area urbana: 2 condanne e 2 assoluzioni

COSENZA – Emesse due condanne (a tre anni e a un anno di reclusione) e due assoluzioni perché «il fatto non sussiste» nell’inchiesta “Romeo e Giulietta”. È quanto deciso dal GUP del tribunale di Cosenza, Alfredo Cosenza, nei confronti dei 4 imputati finiti a processo a seguito dell’operazione dei Carabinieri che a novembre del 2023 emisero altrettanti misure cautelari (due arresti in carcere, un obbligo di dimora e un dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria ). Le indagini, anche con l’ausilio di intercettazioni telefoniche, cristallizzarono diversi episodi di spaccio e cessione di droga nel centro abitato di Cosenza e nei comuni dell’hinterland bruzio. Il Gup, a seguito dell’udienza, ha condannato a 3 anni di reclusione F.S. e a un anno di carcere S.M. Assolti invece M.D.R. e R.P.

‘Romeo e Giulietta: l’operazione dei carabinieri

Le indagini partirono da un assuntore di cocaina e dalla compagna e si svilupparono per altro delitto. Uno degli indagati incaricava la compagna per recarsi dai pusher ad acquistare le dosi di cocaina. Indagini che vennero incentrate su una serie di intercettazioni telefoniche ed ambientali dove, i carabinieri di Rende, grazie alle captazioni sul conto di uomo rivelatosi un assiduo consumatore di cocaina, assieme alla compagna di quel periodo, avevano “ricostruito plurimi episodi di spaccio di cocaina e marijuana di cui gli arrestati si sarebbero resi protagonisti, a vario titolo, tra febbraio 2020 e maggio 2021“.

“Presso l’abitazione dei pushers cosentini – trasformate in supermarket della droga – vi erano altri assuntori giunti prima; una volta giunto il proprio turno, sulla porta d’ingresso dell’abitazione uno spacciatore. (che all’epoca si trovava agli arresti domiciliari) la donna corrispondeva il denaro e poi, voltato l’angolo, aspettava la consegna della cocaina ordinata, aggiornando il compagno in ascolto di essere in attesa sotto la finestra come “Romeo e Giulietta” (da qui il nome dell’operazione).

In totale furono otto le persone sottoposte alle indagini nell’odierno procedimento, per complessivi 64 episodi di spaccio: nel corso dell’operazione vennero anche eseguite perquisizioni personali e locali a carico di altri 4 indagati, tutti residenti tra Cosenza e Castrolibero.