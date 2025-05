Rocco Marco Moccia – Innova Rende: una candidatura che nasce dal basso e punta al cambiamento

- Advertisement -

RENDE (CS) – In un momento in cui la città di Rende sembra vivere una fase di stagnazione amministrativa dopo il recente commissariamento, si fa avanti un volto nuovo, deciso a rompere gli schemi della politica tradizionale. La candidatura nasce dall’esigenza di riportare la comunità al centro delle decisioni, dando spazio a una politica fatta di concretezza, impegno e autentica vicinanza ai cittadini.

Avevamo già conosciuto Rocco Marco Moccia durante le iniziative promosse dal gruppo dei ‘Jovanotti‘, giovani impegnati nella campagna elettorale a sostegno del candidato Sandro Principe. Nel primo incontro, presso il punto di ascolto, in un confronto autentico tra rendesi, Moccia aveva sottolineato l’importanza della ‘Rendesità’ come valore identitario da preservare, un principio fondamentale per mantenere vive le radici storiche e culturali della città. Inoltre, Moccia, esponente del partito Innova Rende, nel secondo incontro, ha spostato questa volta l’attenzione sul mondo accademico e dell’Università, portando in risalto il tema della vivibilità del Campus universitario ed evidenziando la necessità di creare uno spazio performante e dinamico, capace di andare oltre i confini accademici e di rivitalizzare anche il centro storico di Rende.

Rocco Marco Moccia: Un voto utile, di rottura

“Sono stanco di vedere la mia città alla deriva”, afferma il candidato di Innova Rende, che si presenta come una figura estranea a clientele e favoritismi. La sua politica non nasce nei palazzi del potere, ma si costruisce giorno dopo giorno tra la gente, alimentata dalle battaglie sociali per i diritti e l’uguaglianza. Attivista da sempre, il candidato ha portato avanti lotte sociali con la bandiera rossa in mano, schierandosi dalla parte dei più deboli e degli ultimi. La sua storia personale è profondamente legata all’impegno civico e sociale: dalle piazze agli interventi per il recupero delle comunità Rom, Sinti e Camminanti come volontario per l’Opera Nomadi Nazionale. Oggi, come RSA del sindacato COBAS, continua ad essere una voce per i lavoratori in difficoltà.

Anche nel suo lavoro presso INPS Servizi Spa, il candidato dimostra il suo costante impegno sociale, trovandosi quotidianamente a contatto con chi ha bisogno di ascolto e soluzioni pratiche. Non solo attivismo e lavoro, ma anche cultura: come cantastorie, è conosciuto per portare avanti la tradizione arbereshe e per raccontare storie di lotta e speranza attraverso il canto e la musica popolare.

Il forte legame con le proprie radici si riflette nella sua visione politica, fondata sul principio della “Besa”, la promessa sacra e inviolabile, simbolo di impegno e lealtà. La sua candidatura rappresenta quindi una scelta di rottura, un’opportunità per dare nuova vita all’amministrazione comunale di Rende. “Questa è la città dove sono nato, cresciuto e dove vivo ancora oggi. Voglio mettermi al servizio dei miei concittadini con onore e passione, per riportare il Comune a essere un luogo di partecipazione e trasparenza”, conclude il candidato Moccia. La sfida è lanciata: un voto utile, di rottura, per un’amministrazione finalmente vicina alla comunità.