Rivoluzione mobilità a Cosenza: nuove modifiche al piano viabilità – Tutte le vie interessate

COSENZA – Approvate in Giunta importanti modifiche alla viabilità cittadina per uno sviluppo ordinato del sistema di mobilità urbana. “Un altro impegno assunto e mantenuto”. Così il sindaco Franz Caruso a seguito dell’approvazione da parte della Giunta Municipale della delibera di modifica della viabilità cittadina, presentata ed illustrata dall’assessore ai LL.PP. ed alla viabilità Damiano Covelli.

“Abbiamo portato a termine un altro importante provvedimento attesissimo dai nostri concittadini – affermano in una nota congiunta il sindaco Franz Caruso e l‘Assessore Damiano Covelli – attraverso il quale sarà garantito un transito veicolare più snello e sicuro, attento all’impatto ambientale e nel pieno rispetto del codice della strada“.

“Le modifiche approvate – proseguono il sindaco Franz Caruso e l’assessore Damiano Covelli – riguardano prettamente il centro città ed hanno l’obiettivo di sottrarre gli automobilisti alle snervanti gincane a cui erano costretti per favorire percorsi più fluidi, lineari e scorrevoli. L’obiettivo è quello di innalzare la qualità di vita dei cittadini anche attraverso il miglioramento e lo sviluppo del sistema della mobilità urbana”.

“Quanto approvato – concludono Franz Caruso e l’assessore Covelli – è il primo step di un percorso articolato di modifica dell’attuale assetto viabilistico a fronte di uno nuovo capace anche di riqualificare il ruolo turistico, produttivo, commerciale e culturale della città, migliorandone l’ordine e la disciplina della​ circolazione veicolare e pedonale, snellendo il traffico urbano soprattutto in alcuni momenti della giornata in determinate zone ed in particolare nelle strade più attigue alla zona centrale”.

Modifiche alla viabilità urbana: ecco le vie interessate

Di seguito le modifiche approvate attraverso l’importate provvedimento di Giunta Municipale:

VIALE DELLA REPUBBLICA, tratto e direzione da via F. Simonetta a via U.Tancredi

SENSO UNICO DI MARCIA.

CORSIA RISERVATA ai veicoli in soccorso ed emergenza dei Vigili Del Fuoco sul lato sx, con direzione e senso di marcia opposto. (lavori connessi oltre la relativa segnaletica: demolizione di rotatoria viale Repubblica incrocio via Simonetta e passaggio pedonale rialzato in prossimità incrocio via P. Rossi)

VIA F. SIMONETTA, tratto e direzione da via Misasi a viale della Repubblica

SENSO UNICO DI MARCIA (lavori connessi, oltre la relativa segnaletica: passaggio pedonale rialzato in prossimità incrocio via Repubblica)

VIA U. TANCREDI , tratto e direzione da viale Della Repubblica a via Misasi

SENSO UNICO DI MARCIA. DIREZIONE OBBLIGATORIA A SX, all’intersezione con via Misasi. OBBLIGO DI FERMARSI E DARE PRECEDENZA “STOP”, all’intersezione con via Misasi.

VIA P. RODOTA’ tratto e direzione da viale Degli Alimena a via Misasi

SENSO UNICO DI MARCIA. DIREZIONE OBBLIGATORIA A DX, all’intersezione con via Misasi. OBBLIGO DI FERMARSI E DARE PRECEDENZA “STOP” all’intersezione con via Misasi.

VIA G. e A. NUCCI (già via F. Simonetta), tratto e direzione da via Misasi a via G.Caloprese. SENSO UNICO DI MARCIA. DIREZIONE OBBLIGATORIA A DX all’intersezione con via G. Caloprese. OBBLIGO DI FERMARSI E DARE PRECEDENZA “STOP” all’intersezione con via G. Caloprese.

VIA P. GALLUPPI, tratto e direzione da via U.Tancredi a via C.Cattaneo

SENSO UNICO DI MARCIA.

VIA D. FRUGIUELE tratto compreso tra via C. Cattaneo a via L. Miceli

MODIFICA STALLI DI SOSTA da “Spina di Pesce” a “Paralleli al marciapiede”.

VIA C. CATTANEO tratto compreso tra viale degli Alimena e via Frugiuele

Cambio del senso di marcia con flusso da via Alimena a via Frugiule

VIA F. GIOIA, tratto e direzione da via G. e A.Nucci (già via F.Simonetta) a via G.Caloprese. SENSO UNICO DI MARCIA. DIREZIONE OBBLIGATORIA A DX all’intersezione con via G. Caloprese. OBBLIGO DI FERMARSI E DARE PRECEDENZA “STOP” all’intersezione con via G. Caloprese. INSTALLAZIONE SEGNALETICA VERTICALE DIREZIONALE con indicazione di “Parcheggio Piazza Bilotti”.

VIA ZARA

CORSIA RISERVATA ai veicoli in soccorso ed emergenza diretti al Pronto soccorso dell’ospedale cittadino sul lato dx, direzione da via Misasi a viale Della Repubblica.

VIALE DELLA REPUBBLICA, tratto compreso tra via Zara e via F.Migliori

DOPPIO SENSO DI MARCIA. AREA DI SOSTA riservata a nr. 5 veicoli adibiti ai servizi funerari e al Soccorso Sanitario. ISTITUZIONE di sosta parallela al marciapiede lato dx – modifica dei parcheggi esistenti da “spina di pesce” a “Paralleli al marciapiede” .

VIENE ISTITUITA l’apertura al transito veicolare limitatamente ai veicoli di massa inferiore ai 35 q.li. sulla piazza Bilotti tratto compreso da corso Luigi Fera a via G. Caloprese (con realizzazione di Passaggio Pedonale rialzato su via G. Caloprese, altezza incrocio via G. e A. Nucci). Viene, altresì, istituito IL LIMITE MASSIMO DI VELOCITA’ a 30KM/H

VIALE DELLA REPUBBLICA da via B. Amantea a via L. Miceli, VIA P.RODOTA’, VIA U.TANCREDI, VIA F.SIMONETTA, VIA G. E A.NUCCI (già via F.Simonetta) VIA G.CALOPRESE da via F. Gioia a piazza C.F.Bilotti , PIAZZA C.F. BILOTTI e VIA F. GIOIA