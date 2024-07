COSENZA – Migliorare i servizi della città di Cosenza a cominciare dalla manutenzione ordinaria. Non più utilizzando ditte esterne ma cooperative interne formate da 60 persone con un bando già predisposto dal Comune che sarà pubblicato a breve. Obiettivo è ottimizzare i servizi cittadini per dare risultati concreti con meno sprechi economici per le casse comunali e uno sgravio sulle tasse dei cittadini.

Ed è anche una delle mission dell‘Assessore Francesco De Cicco, che lo ha spiegato in una lunga intervista video al nostro collega Dario Rondinella su Quicosenza. Una serie di interventi, che inizieranno già da questo mese di luglio, che permetteranno di rivoluzionare tutti i quartieri con un maggiore efficientamento (dalla luce all’acqua), meno sprechi e più servizi a favore dei cittadini.

Le squadre contro le perdite idriche

“I primi due anni – ha spiegato De Cicco – abbiamo cercato di tamponare ad esempio sulle carenze idriche. Nonostante i problemi che si vedono in moltissime città italiane e al Sud, dove l’acqua dai rubinetti sparisce già alle 4:30 del pomeriggio, a Cosenza, utilizzando qualche vasca di riserva e le manovre, riusciamo comunque a mantenere un servizio idrico ancora eccellente. Mi preoccupa il futuro perché è un problema fisiologico quello dell’acqua e occorre intervenire a livello regionale e Statale. Al momento stiamo intervenendo con successo sul servizio idrico grazie a tre squadre. Stiamo avendo meno perdite di acqua non mettendo più staffe e rattoppi, ma sostituendo anche metri di tubazioni per evitare che si possano avere nuovamente rotture nello stesso punto”.

Manutenzione ordinaria alle cooperative

Una vera e propria rivoluzione di Cosenza spiega l’assessore a cominciare dalla programmazione che riguarda la manutenzione ordinaria. “Sarà fatta dalle cooperative che si occuperanno, ad esempio, della bitumazioni con rullo, di interventi su case comunali, colonne montanti, pozzetti e interventi idrici”. Meno ditte esterne a cui affidare i lavori significa meno soldi spesi dal Comune e maggiore risparmi per i cittadini. “C’è già un bando finanziato dal Comune e approvato dalla Giunta che va solo pubblicato e che riguarda le cooperative con un numero di circa 60 operai che si occuperanno della manutenzione”.

“A Cosenza non si rialzano pozzetti da 15/20 anni”

Uno dei grossi problemi della manutenzione riguarda anche i pozzetti comunali. La maggior parte, non avendo avuto manutenzione da decenni, sono finiti sotto il manto stradale. “In pratica – spiega De Cicco – si sono create delle voragini e occorre rialzarli“. L’assessore ha spiegato che in accordo con il Sindaco e il dirigente Raffaele Notte tutti i pozzetti saranno rialzati: dal centro città fino alle periferie.

Nuova segnaletica orizzontale in resina: maggiore durata

Cambierà anche la segnaletica orizzontale sulle strade. “La pittura dura poco ed è uno spreco di fondi. Stiamo ricorrendo all’utilizzo di materiale in resina, ideale per la realizzazione della segnaletica perché garantisce una durata molto elevata al confronto di altre tipologie di materiali. Anche se il costo è leggermente più alto rispetto alla pittura, è possibile realizzare segnaletiche orizzontali la cui aspettativa di vita è estremamente longeva e duratura”.

Case popolari: interventi di ripristino su balconi e cornicioni

Tra gli altri interventi che l’Assessore De Cicco sta per mettere in pratica riguardano il ripristino di balconi e cornicioni danneggiati, colonne montanti e bagni per disabili nelle case Comunali. Altra pratica che partirà in questo mese di luglio, per i quartieri di Cosenza, riguarderà la riqualificazione di quelle zone della città degradate per anni dalla presenza di rifiuti abbandonati. “Da via degli Stadi al quartiere San Vito, dall’ultimo lotto di via Popilia fino a Vaglio Lise. Sono quartieri dove i rifiuti hanno creato voragini, degrado, mancanza di marciapiedi e liquami. Li riqualificheremo tutti“.

Bitumazione di nuove strade

La bitumazione delle strade prosegue. “Abbiamo ancora una somma di bitume – spiega De Cicco – che ci permetterà di intervenire su altre strade: saranno bitumate ad esempio via Monte Santo, via Luigi Fera, e via Quintieri. Andremo a Muoio Grande a realizzare la strada su via San Nicola da Longobardi dove a 20 anni manca proprio il manto stradale e interverremo su tante strade degradate che necessitano di essere ripristinate”.