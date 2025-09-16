HomeArea Urbana

Ritorno tra i banchi: anche a Cosenza suona la campanella. Un nuovo anno scolastico tra sogni e speranze

Sono oltre 250.000 gli studenti calabresi (89.023 quelli cosentini) che tornano oggi tra i banchi di scuola per l'inizio del nuovo anno scolastico

COSENZA – Un’avventura che ricomincia. Sono oltre 250.000 gli studenti calabresi (89.023 quelli cosentini) che tornano oggi tra i banchi di scuola per l’inizio del nuovo anno scolastico. Anche a Cosenza, come in tutta la Calabria, stamattina le strade si sono riempite di zaini colorati, di passi veloci e di sorrisi e perchè no, anche qualche sbadiglio. E’ il rito dell’inizio, quello che ogni mese di settembre rinnova l’emozione di una comunità intera che accompagna i suoi ragazzi nel cammino della crescita.

Davanti ai cancelli delle scuole si sono intrecciati abbracci, incoraggiamenti, mani strette tra genitori e figli. C’è chi ha varcato per la prima volta la soglia di una classe, con gli occhi pieni di curiosità e un po’ di timore, e chi invece è tornato a sedersi accanto ai compagni di sempre, pronto a ritrovare la quotidianità fatta di libri, risate e sogni condivisi.

Un anno che non sarà fatto solo di lezioni, ma di scoperte e di crescita personale. Perché la scuola, qui come ovunque, non è soltanto un luogo di apprendimento ma è il cuore pulsante della comunità, è lo spazio dove si costruisce il futuro e i sogni di ogni bambino e di adolescente: coloro che saranno il futuro della Calabria.

