Ritorna la ‘Fiera dello Streetwear, Arte e Musica’ al Parco acquatico di Rende

RENDE (CS) – Terza edizione della Fiera dello Streetwear, Arte e Musica, unico evento del genere in Calabria che si terrà al Parco Acquatico S. Chiara a Rende il 12 novembre dalle 10.00 alle 20.00. La sua nascita è stata ispirata da una profonda volontà: creare un autentico punto di riferimento per tutti coloro che credono nella cultura dello streetwear, del collezionismo, della musica urban e dell’arte contemporanea in una zona spesso trascurata: il Sud Italia.

Visionnaire è una community, un luogo di incontro per creativi, sportivi, appassionati di moda, artisti, collezionisti, gamer, e tutti coloro che condividono una visione comune: la celebrazione della Culture. Un’occasione per scoprire, condividere, connettersi con altre persone di questo universo ed esplorare le ultime tendenze e pezzi rari da collezione, mettersi alla prova in tornei e giochi.

𝗩𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻𝗻𝗮𝗶𝗿𝗲 è una giornata da vivere, nella quale poter partecipare a giochi coinvolgenti, scendere in campo in tornei di street-basket, esplorare l’area gaming ed iscriversi a tornei di FIFA con atleti pro, approfondire workshop del settore o assistere ad interviste.