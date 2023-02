Ritorna a scuola il prof accusato di molestie sessuali. Reintegrato dal giudice del lavoro

COSENZA – È stato reintegrato a scuola il docente accusato dalla procura di Cosenza di aver molestato alcune studentesse del “Valentini-Majorana” di Castrolibero. A disporre il reintegro il tribunale di Cosenza, sezione lavoro.

Il caso dei presunti abusi sessuali ebbe una tale risonanza mediatica, per le proteste sollevate dagli studenti, tanto da richiamare l’attenzione dei media nazionali. L’inchiesta risale al febbraio scorso per fatti che si sarebbero verificati dal 2016 al 2018, a seguito delle denunce di quattro studentesse, minorenni all’epoca dei fatti, e le indagini erano state avviate dai carabinieri di Rende e del Reparto operativo del Comando provinciale di Cosenza.

Il docente era stato destituito dall’insegnamento il 30 agosto scorso in seguito provvedimento dell’Ufficio scolastico regionale ma, grazie all’ordine di reintegro, prenderà in servizio in un istituto scolastico di Rende.