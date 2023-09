Ritardi su nuovo ospedale di Cosenza, botta e risposta tra Mazzuca e Caputo

incompatibilità della nomina di De Salazar al vertice di Azienda Zero sarebbe sufficiente che egli andasse a rileggersi l’articolo 2,in particolare il comma b, della legge regionale 32/2021per verificare quanto la incompatibilità dell’interim con la direzione della azienda ospedaliera sia evidente e senza alcun dubbio alcuno”. Così replica Giuseppe Mazzuca, presidente del Consiglie Comunale di Cosenza, all’attacco del vicepresidente del Consiglio regionale Pierluigi Caputo. COSENZA – “Il vicepresidente del consiglio regionale ignora i contenuti delle leggi che egli stesso approva nell’ Assemblea regionale legislativa. Sullaal vertice di Azienda Zero sarebbe sufficiente che egli andasse a rileggersi l’articolo 2,in particolare il comma b, della legge regionale 32/2021per verificare quanto la incompatibilità dell’interim con la direzione della azienda ospedaliera sia evidente e senza alcun dubbio alcuno”. Così replica, presidente del Consiglie Comunale di Cosenza, all’del vicepresidente del Consiglio regionale

“Per quanto riguarda la realizzazione del nuovo ospedale,forse suo malgrado, ammette di fatto la volontà della amministrazione regionale a non voler realizzare il presidio nella città di Cosenza,dal momento che affida la scelta ad uno studio di fattibilità commissionato appositamente per mettere in discussione quello già finanziato ed espletato che indica nel sito di vagliolise la scelta più conveniente. I ritardi sono ascrivibili esclusivamente a questa procedura.

Il ricorso al Tar da parte del comune di Cosenza non sarebbe stato necessario se la Regione avesse rispettato Il cronoprogramma e la scelta per la realizzazione dell’opera per come già qualche anno addietro hanno convenuto d’intesa Regione e Comune”.