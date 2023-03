Ristrutturazione San Gaetano, per i commercianti rappresenta il rilancio del quartiere

COSENZA – L’intervento che prevede la ristrutturazione del complesso monumentale di San Gaetano, nella parte storica della città di Cosenza, avviato dall’Amministrazione comunale, piace agli operatori commerciali del quartiere, i quali vedono attraverso il suo restauro, il rilancio di questa zona. Il cantiere partito qualche giorno fa rientra nel progetto di Agenda Urbana, dove sono previsti complessivamente 12 interventi, oltre naturalmente agli 11 del Contratto Istituzionale di Sviluppo.

Lavori destinati a rilanciare nel complesso il Centro Storico di Cosenza, ridandogli in un certo qual modo quella funzionalità che tutti aspettano da anni. L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è quello di rendere il Complesso di San Gaetano, un hub cutlurale con funzioni di coworking a disposizione di imprese culturali, creative e artigiane riprendendo la sua vecchia funzione, in una veste nuova, quella cioè di Laboratorio al servizio del quartiere.

Il progetto per il complesso monumentale di San Gaetano, composto da più edifici sorti a partire dal tardo ‘500 ed evoluti nei secoli successivi attorno al nucleo originario, include il recupero degli ambienti dell’Oratorio della Confraternita del Suffragio, annesso alla ex Casa dei Teatini che affaccia sulla Garrubba, che presenta un’aula coperta da volta a botte con decori seicenteschi, attraverso operazioni di messa in sicurezza strutturale, piccoli interventi di restauro, funzionalizzazione e apertura al pubblico degli spazi in disuso.