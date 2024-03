Riqualificazione della stazione di Vagliolise: incontro a Palazzo dei Bruzi con RFI

COSENZA – La riqualificazione della stazione di Vagliolise è dirimente per il sindaco Franz Caruso. L’intera area è, infatti, al centro di una visione ampia di realtà urbana vasta, capace di alzare la qualità della vita dei cittadini e per una crescita complessiva e condivisa. A tal fine l’assessore all’urbanistica, Pina Incarnato, da tempo sta seguendo personalmente i progetti di rivitalizzazione di questa struttura strategica per l’intero comprensorio su cui ieri ha incontrato, a Palazzo dei Bruzi, i responsabili di settore di RFI. Alla riunione hanno preso parte anche i responsabili di FDC per una pianificazione complessiva e d’insieme.

“La stazione di Vagliolise – ha affermato l’assessore Incarnato – che presenta criticità di funzionalità, di accessibilità e di sicurezza è abbandonata a se stessa da troppo tempo. Per cui, con riferimento al progetto di riqualificazione di RFI riteniamo indispensabile fare sintesi per una progettazione capace di rilanciare l’intera area e conseguentemente renderla a servizio di uno sviluppo generale della città e dell’intera provincia”. Il dibattitto ed il confronto ampio che si è aperto ha permesso di coniugare il rilevante investimento previsto da RFI per la ristrutturazione dell’importante complesso edilizio a servizio della struttura ferroviaria, con le iniziative altrettanto significative programmate da Ferrovie della Calabria per la valorizzazione dell’Asset regionale, con il rilancio e la rifunzionalizzazione dell’intero comparto a cui da tempo sta lavorando l’Amministrazione guidata dal sindaco Franz Caruso. L’assessore Incarnato, che ha anche tenuto ad evidenziare l’importanza di Vaglio Lise sia come centro di scambio intermodale per l’area urbana, sia come strumento unico per la ricucitura definiva, urbanistica, sociale e fisica, dell’intera area lungo via Popilia alla Città, si è mostrata determinata a portare avanti un’azione decisa per la sua rinascita che la Regione Calabri tenta di ostacolare.

A tal proposito l’assessore all’urbanistica non ha mancato di richiamare, stigmatizzandolo, il forte ritardo della Regione Calabria nelle procedure per la realizzazione dell’HUB ospedaliero a Vaglio Lise e il blocco inopinato e unilaterale da parte della stessa Regione nella realizzazione della metroleggera Cosenza-Vaglio Lise-Rende-Unical. “Per quanto riguarda l’ospedale, in particolare, non v’è dubbio che la sua realizzazione a Vagliolise, oltre che servire nel migliore dei modi l’utenza provinciale a cui un HUB ospedaliero è destinato, cambierebbe totalmente il rilancio della zona. Ma queste sono cose, che evidentemente, non interessano alla Regione Calabria. Ciò nonostante- ha detto l’assessore Incarnato – l’azione propositiva che intendiamo portare avanti con il sindaco Franz Caruso non si ferma e non arretra”.

“La riqualificazione, ristrutturazione e rifunzionalizzazione dei considerevoli volumi sottoutilizzati ed abbandonati – ha concluso Pina Incarnato – attraverso le risorse programmate da RFI per la Stazione con la fase di progettazione che inizierà prima della prossima estate e che vedrà la conclusione dei lavori nel 2026, sarà un volano e un passo importante per la valorizzazione complessiva della porta EST di Cosenza”.

Tutte le parti, proprio in considerazione dei tempi stringenti per l’utilizzazione delle risorse comunicate da RFI, si sono date appuntamento per giugno prossimo per la completa definizione delle funzioni e delle iniziative di sviluppo di rispettiva competenza.