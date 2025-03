Riparazione acquedotto Abatemarco: domani niente acqua a Cosenza, Rende e altri comuni

- Advertisement -

COSENZA – Domani, martedì 1 aprile 2025, interruzione della fornitura idropotabile a Cosenza, Rende e in altri comuni della provincia per la riparazione di alcune perdite della condotta dell’Acquedotto Abatemarco. A darne comunicazione è stata la Sorical che ha evidenziato che, proprio a cause dei lavori, “si rende necessario interrompere l’erogazione idropotabile fino all’ultimazione dei lavori ad eccezione – evidenzia ancora la Sorical – delle utenze servite dalla Sorgente Capodacqua”.

Interruzione idrica che riguarda, infatti, anche i comuni di San Donato di Ninea, Altomonte, San Sosti, Mottafollone, Sant’Agata di Esaro, Malvito, Santa Caterina Albanese, Roggiano Gravina, Tarsia, San Marco Argentano, Cervicati, Torano Castello, Bisignano, Montalto Uffugo, Lattarico, Mongrassano, Rende (compresa la zona dell’Unical), Cerzeto, Rota Greca, San Benedetto Ullano e Castrolibero. Per la sola utenza Merone del Comune di Cosenza si rende necessario anticipare l’orario di chiusura dal serbatoio.

Ecco l’elenco dei serbatoi dove il servizio idrico non sarà interrotto

* utenza Capodacqua nel Comune di Mottafollone

* utenza Cerreto nel Comune di Roggiano Gravina

* utenza lIotta, La Matina nel Comune di San Marco Argentano

* utenza Porca Cresta nel Comune di Cervicati

* utenza Mongrassano Scalo, Signorello nel Comune di Mongrassano

* utenza Torano Scalo nel Comune di Torano Castello

* utenza Zabbubbaro nel Comune di Cerzeto

* utenza Celle nel Comune di Bisignano

* utenza Contessa, Cozzo Carbonaro nel Comune di Lattarico

* utenza Cariglio Alto, Petrozza, Taverna, Santa Maria di Settimo I-IL-III° uscita nel Comune di Montalto Uffugo;

* utenza Università, Quattromiglia, Cep nel Comune di Rende.

Per le sole utenze alimentate dalla vasca di carico di San Marco Argentano (diramazione zona alta), l’erogazione sarà garantita fino all’esaurimento della vasca di accumulo, pertanto sono interessate le seguenti utenze:

* utenza Mongrassano Capoluogo nel Comune di Mongrassano;

* utenza Cerzeto Capoluogo, San Giacomo di Cerzeto nel Comune di Cerzeto;

*utenza Cervicati Capoluogo nel Comune di Cervicati;

*utenza EX Serbatoio Comunale nel Comune di Torano Castello;

*Utenza San Martino di Finita Capoluogo e Santa Maria le Grotte nel Comune di San Martino di Finita;

*Utenza Lattarico Capoluogo e Lavona nel Comune di Lattarico;

*Utenza Rota Greca Alto, Basso, lapichello e Carbonella nel Comune di Rota Greca;

*Utenza San Benedetto Ullano Capoluogo e Marri nel Comune di San Benedetto Ullano;

*Utenza Montalto Uffugo Capoluogo, Tommarinaro San Nicola e Vaccarizzo nel Comune di Montalto Uffugo.