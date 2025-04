Rinnovo contratto Sanità, incontro all’Annunziata di Cosenza tra personale medico e Fp Cgil

COSENZA – Il rappresentante del coordinamento nazionale della Fp Cgil, Marco Vitelli ha incontrato il personale medico dell’Ospedale Civile dell’Annunziata di Cosenza. Due i punti affrontati nel corso dell’incontro, il mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale per i dipendenti pubblici della Sanità. “La bozza di contratto – ha spiegato Vitelli – che la Cgil si è rifiutata di firmare non rispondeva alle aspettative delle lavoratrici e dei lavoratori della sanità.

Troppo poche le risorse per incrementare gli stipendi, nessuna risposta sulle indennità, un evidente messaggio ai lavoratori che per incrementare le proprie entrate devono essere disponibili a lavorare di più; un incremento mascherato dell’orario di lavoro in un comparto afflitto da condizioni di lavoro insopportabili”. Il secondo punto affrontato poi, la carenza del personale medico nelle strutture pubbliche che genera una serie di difficoltà sia per chi deve erogare i servizi che per i pazienti.