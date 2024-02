Rinnovati i vertici di Ance Cosenza, nuovo presidente è Giuseppe Galiano

COSENZA – A guidare la Sezione Edile di Confindustria Cosenza per il prossimo quadriennio sarà Giuseppe Galiano, imprenditore di 58 anni di Rende, titolare della Edil Galven srl, azienda impegnata da oltre 45 anni nella realizzazione di opere pubbliche, in attività di restauro e recupero conservativo di edifici di pregio, nella realizzazione di edifici pubblici e privati. Succede a Giovan Battista Perciaccante, attuale presidente di Confindustria Cosenza e di Ance Calabria.

L’imprenditore Galiano

Ricopre anche gli incarichi di Componente della Commissione Edilizia e Territorio e del Centro Studi di ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili), di Consigliere di Ance Calabria, di Confindustria Cosenza e della Cassa Edile cosentina ed è presidente del Comitato Locale Area Urbana BCC Mediocrati.

“Sento tutto il peso e la responsabilità che la funzione di presiedere questa importante sezione comporta – ha dichiarato Giuseppe Galiano nel ringraziare i colleghi per la fiducia accordatagli. – La rilevanza del settore edile in Italia ed in particolare in Calabria è nota e certificata. Nel nostro territorio l’edilizia rappresenta uno dei principali motori dell’occupazione grazie alla filiera lunga di produzioni aggregate e complementari, capace di sviluppare attività indotte e implementando il PIL. Le risorse economiche per lavori e per opere infrastrutturali messe a disposizione dall’Europa per i prossimi anni – ha proseguito il presidente di Ance Cosenza – sono davvero ingenti ed in grado di far voltare pagina al territorio. Per questo abbiamo necessità di alzare l’asticella della qualità delle aziende, in modo da farci trovare pronti per poter cogliere le opportunità che arriveranno”.

“I prossimi quattro anni ci vedranno impegnati a raggiungere nuovi traguardi per il comparto e l’economia del territorio, puntando su una visione moderna e dinamica del settore”.

Il presidente Galiano ed i consiglieri uscenti hanno ringraziato per il lavoro svolto con impegno e passione il presidente Giovan Battista Perciaccante e la squadra tecnica dell’Associazione guidata dal direttore Rosario Branda, seduti al tavolo di presidenza dell’assemblea. “Sono certo che il collega Galiano farà bene – ha dichiarato Perciaccante – perché profondo conoscitore del settore, delle problematiche connesse ma soprattutto perché dotato di visione rispetto agli scenari che si stanno delineando per un settore capace di offrire molto lavoro e di costruire beni comuni”.

L’assemblea della sezione ha eletto anche i componenti del Consiglio Direttivo che coadiuveranno il presidente Galiano nell’esercizio delle sue funzioni.

Sono risultati eletti i Consiglieri:

Pasquale Cundari

Alessandro De Rango

Giuseppe Domma

Francesco Ferraro

Gianluca Filice

Vincenzo Lapietra

Andrea Lo Gullo

Fedele Lucchetta

Andrea Magarò

Roberto Rugna

Edmondo Venneri

Francesco Cava

Francesca Falvo

Marco Massaro

Giuseppe Savino

Francesco Lamanna

Pier Mario Maletta

Alessandra Paola

Agostino Sposato

Pietro Nervoso (amministratore)

Del Consiglio Direttivo fanno parte anche il past presidente Giovan Battista Perciaccante, i presidenti della Cassa Edile Cosentina Santino Alessio, dell’Ente Scuola per la formazione in edilizia Gianfranco Sposato e del Gruppo Giovani Ance Cosenza Marco Curti e, nella qualità di invitati, i past presidenti Natale Mazzuca e Raffaele De Rango. L’Assemblea si è arricchita con gli interventi di numerosi imprenditori e con la consegna degli attestati di benemerenza da parte della Cassa Edile Cosentina. Ad essere premiati oltre 40 imprenditori della provincia, meritevoli di aver intrattenuto ottimi rapporti con l’ente. A consegnare gli attestati il presidente della Cassa Edile Santino Alessio con i rappresentanti dei sindacati Pasquale Costabile (Filca – Cisl), Roberto Pisani (Fillea Cgil), Andrea De Siri (Feneal Uil) i vertici di Ance Cosenza ed il direttore Luciano Belmonte.