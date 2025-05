“Rimettere in sesto l’Annunziata, poi si penserà al Policlinico a Rende”. Gelsomino attacca Ghionna sulla sanità

- Advertisement -

RENDE (CS) -“Se il candidato Ghionna è lo stesso che s’è fatto presentare al tavolo dei “Re Magi” con un miliardo di euro per il policlinico a Rende verrebbe da dire che si commenta da solo ogni volta che parla di sanità. E non solo di sanità. Però a pensarci bene, suo malgrado, mi offre in ogni caso la opportunità di ribadire quanto già espresso più volte a proposito della salute dei rendesi e più in generale dei cittadini della vasta area urbana. Quando verrà, e se verrà mai, il tempo del policlinico universitario ad Arcavacata saremo ben contenti. E chi potrebbe non esserlo. Questo non vuol dire però curarsi oggi con il libro dei sogni di domani e questo soprattutto non vuol dire trascurare una distinzione che è fondamentale, anche per gli elettori di Ghionna. Un conto è il policlinico. Altro è l’ospedale hub che deve servire tutta la immensa provincia di Cosenza. Fare confusione su questo non aiuta nessuno”. Così, in una nota, Clelio Gelsomino, candidato nella lista Insieme per Rende a sostegno della candidatura a sindaco di Sandro Principe.

“Non ci sono ombre né dialettica ambigua dalle nostre parti. Vediamo bene, quando e se ci sarà mai, il policlinico a Rende – continua Gelsomino -. Ma nel frattempo occorre mettere mano immediatamente alle condizioni impresentabili dell’ospedale dell’Annunziata non più in grado di garantire efficienza e funzionalità. E quando verrà il tempo, speriamo prestissimo, del nuovo ospedale hub questo non potrà che risultare razionale all’interno dell’intera area urbana vasta per cui le barriere dei fichi secchi dei municipi faranno fatica ad imporsi. Deve risultare centrale per tutti, dalla Presila alle Serre, dal Savuto all’Esaro.

Semmai viene da suggerire a Ghionna di rivolgersi al governatore in materia di edilizia sanitaria, è plenipotenziario. Constato che si sta perdendo del tempo e che i cittadini dell’area urbana hanno diritto ad un ospedale hub di tutto rispetto. Questo senza contare che non sono lontani i tempi in cui il senatore Occhiuto disegnava il nuovo ospedale di Cosenza praticamente di fronte a quello attuale. Non certo a Rende. Si rintraccia rassegna stampa al riguardo. Così come, a proposito di rassegna stampa, non vi è cenno di interventi del senatore Orsomarso (principale, se non unico sponsor di Ghionna) a favore della città unica per legge disegnata dal presidente della Regione. La trave, che non si vuol vedere, è nell’occhio giusto”.