Rimborsi gonfiati al comune di Cosenza. Assoluzione definitiva per l’ex sindaco Mario Occhiuto

ROMA – L’ex sindaco di Cosenza e attuale senatore di Forza Italia Mario Occhiuto è stato assolto definitivamente dalla Corte di Cassazione in merito alla vicenda sui rimborsi “gonfiati” al Comune di Cosenza. Con il respingimento del ricorso della Procura contro l’assoluzione, che era stata decisa in appello, si chiude definitivamente la vicenda che risale al periodo tra il 2013 e il 2017. al centro dell’inchiesta presunte falsificazione di una serie di ricevute e biglietti per ottenere rimborsi per spese di missione mai sostenute.

Nei confronti di Occhiuto la Procura generale di Catanzaro aveva invocato una condanna a 3 anni e 6 mesi di carcere e la confisca della somma di 250mila euro. La Corte d’Appello di Catanzaro aveva invece confermato l’assoluzione (che era giunta al termine del giudizio di primo grado). Ma la Procura aveva deciso di fare ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha respinto il ricorso e confermato l’assoluzione.