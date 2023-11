Rigenerazione urbana, presentati i progetti dei quartieri di San Vito Alto e San Vito Basso a Cosenza

COSENZA – Nel Salone di Rappresentanza di Palazzo dei Bruzi, è stato presentato il primo intervento di riqualificazione dei quartieri di San Vito Alto, Serra Spiga e San Vito Basso. L’intervento previsto è pari a 7 milioni di euro, rispetto a quello complessivo di oltre 10 milioni che riguarda una serie di azioni per il rifacimento della rete idrica, rete fognaria, sottoservizi, del manto stradale, di marciapiedi e dell’intera illuminazione. Inoltre è previsto il recupero di alcuni spazi sociali e la ristrutturazione di una serie di palazzi di edilizia residenziale pubblica. Interventi che serviranno a “riunire”, il quartiere di San Vito al resto della città e saranno realizzati attraverso dei progetti con fondi individuati attraverso diverse misure del PNRR.

Per il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, viene confermato quello che questa Amministrazione comunale ha sempre detto e sostenuto, che si parte da dove gli altri “da dove gli altri non sono mai arrivati”. “Ci siamo concentrati inizialmente al recupero delle risorse del Cis e di Agenda Urbana, finalizzati agli interventi del Centro Storico – ha spiegato Caruso – e adesso che sono partiti i lavori, saranno avviate altre iniziative, altri cantieri in un’altra parte della città, nella zona di Serra Spiga di San Vito Alto e San Vito Basso”.