Rifiuti, Caruso risponde a Calabrese: “Aumenti inconfutabili. Chi dice il contrario prende in giro i calabresi”

COSENZA – “I sindaci sono ogni giorno in trincea spendendo tutte le proprie energie per rispondere in maniera adeguata ai bisogni dei propri amministrati, a dar loro risposte esaustive ed a garantire servizi di qualità. Resistere in trincea, dovrebbe sapere l’assessore Calabrese, che è stato Sindaco, è molto faticoso, ma lo si può fare se si sa e si conosce e, laddove si dovesse ignorare, ci si informa. È questo quello che faccio ed è questo quello che dovrebbe fare anche lui, nel rispetto dei calabresi che governa, ma anche per non cadere in errori grossolani”. E’ quanto afferma il sindaco Franz Caruso replicando all’assessore regionale alla tutela dell’Ambiente che, dopo l’intervento del primo cittadino di Cosenza ha ribadito “Arrical non ha determinato alcun aumento delle tariffe”.

“Sappiamo bene – prosegue Franz Caruso – che per il privato le tariffe sono determinate in conformità a quanto stabilito da ARERA e che per gli impianti pubblici vengono, invece, ricavate sulla base dei Piani economico/finanziari di gestione degli stessi. Certo è che da quando c’è Arrical i costi sono lievitati considerevolmente. Tant’è che il Comune di Cosenza ha avuto notificato da ARRICAL, con apposita missiva (prot. n. 0001322 del 28 febbraio u.s.), costi di gestione per il servizio conferimento rifiuti a consuntivo 2024 di 5 milioni 633.355,01 euro, mentre per il 2023 l’ammontare era di 4milioni 915.439,88euro, registrando un consistente incremento, pari a 717mila 815,13 euro».

«Il sottoscritto sa bene cosa accade nel proprio Comune»

«Per cui – sottolinea ancora Caruso – il sottoscritto è bene informato di quanto accade nel proprio Ente, al contrario, è del tutto evidente, dell’assessore Calabrese che non sa o non vuole sapere. A meno che lo stesso non abbia inteso con le sue dichiarazioni, per nulla attinenti alla realtà per come dimostrato con dati inconfutabili, prendere in giro i calabresi, sui quali graverà, ahinoi! l’aumento dei costi di conferimento dei rifiuti per come comunicato da Arrical. Questo perché i dati sopracitati si riferiscono a Cosenza, ma gli aumenti si registrano in maniera lineare in tutti gli altri Comuni della regione».

«Le rassicurazioni dell’assessore Calabrese, seppur in netta contraddizione con quanto sostenuto – conclude Franz Caruso – comunque ci confortano e si attendono in merito interventi corrispondenti ad una rivisitazione degli aumenti. Nel frattempo mi auguro che si risponda formalmente alla richiesta formulata dal mio dirigente del settore Ambiente, in risposta alla suddetta notifica di Arrical, di fornire al nostro Ente ogni elemento utile a comprendere esaustivamente l’abnorme incremento dei costi di smaltimento richiesti per il 2024 (1milione359.788,44), rispetto al dato previsionale di Arrical per la stessa annualità».