Rievocazione storica della Coppa Sila e del Circuito Città di Cosenza: un viaggio tra motori e tradizione

COSENZA – Si alza il sipario su uno degli eventi più amati dagli appassionati di motori e di storia automobilistica: martedì 10 giugno 2025, alle ore 10:30, nella suggestiva Sala degli Specchi del Palazzo della Provincia in Piazza XV Marzo a Cosenza, si terrà la conferenza stampa di presentazione della 20ª Rievocazione Storica della Coppa Sila e della 3ª Rievocazione Storica del Circuito Città di Cosenza.

La manifestazione, organizzata dalla Scuderia Brutia Historic Cars sin dal 2005, è inserita nel calendario nazionale dell’ASI (Automotoclub Storico Italiano) come evento con prove di abilità a cronometro libero. L’edizione 2025, in programma dal 20 al 22 giugno, si preannuncia ricca di emozioni e vedrà la partecipazione di equipaggi da tutta Italia e dall’estero, oltre alla presenza del Direttivo nazionale ASI.

Alla conferenza stampa interverranno: Rosaria Succurro, Presidente della Provincia di Cosenza, Domenico Frammartino, Commissione Cultura del Comune di Cosenza, Salvatore Chiappetta, Presidente della Scuderia Brutia HC ed un rappresentante di ARSAC

Saranno presenti anche alcuni rappresentanti dei Comuni attraversati dalla rievocazione: Cellara, Figline Vegliaturo, Paterno Calabro, Dipignano e Cerisano

La Coppa Sila, nata nel 1924, è una competizione storica che affonda le sue radici nella tradizione motoristica calabrese. Oggi rivive attraverso queste rievocazioni, che non sono soltanto una sfida di abilità tra auto d’epoca, ma anche un’occasione per valorizzare il territorio, la cultura e l’ospitalità della provincia cosentina. Il Circuito Città di Cosenza, giunto alla sua terza edizione, aggiunge un ulteriore tocco di fascino urbano alla manifestazione. Un evento che unisce motori, passione, memoria e promozione del territorio, destinato come sempre a richiamare visitatori e appassionati da ogni parte del Paese.