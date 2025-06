- Advertisement -

COSENZA – Il ritorno da una rilassante giornata al mare per molti cosentini si è trasformato un vero e proprio stress. Chi ha scelto di raggiungere le spiagge del Tirreno in auto, è stato costretto a sorbirsi code chilometriche nel tornare a casa. Traffico e auto incolonnate già lungo la Statale 18 che procedevano a passo di lumaca fino all’innesto con la Statale 107 e tempo di percorrenza per arrivare in città quintuplicato rispetto al solito.

Caos alla stazione di Paola: treno strapieno fermo

Ma è andata decisamente peggio a chi invece aveva scelto invece il treno come mezzo di trasporto per recarsi al mare. Nella serata di ieri si sono registrati momenti di forte tensione e caos a bordo del treno regionale 5674 delle 20:15 in partenza da Paola e diretto a Cosenza. Convoglio affollato all’inverosimile dalle tantissime persone che avevano trascorso la giornata al mare. A questi si sono aggiunti anche altri viaggiatori che tornavano da Roma. Morale della favola treno pieno come un uovo e fermo sul binario per motivi di sicurezza: troppi passeggeri all’interno per garantire le condizioni minime si sicurezza per partire. Per oltre un’ora personale delle Ferrovie e polfer hanno chiesto alle persone (soprattutto quelle vicino alle porte) di scendere dal treno.

L’arrivo dei bus sostitutivi

Dopo un lungo tira e molla, proteste, urla e caos, alla fine sono stati attivati dei bus sostitutivi che hanno accompagnato le persone che avevano scelto di scendere dal treno. Ad altri, invece, tra cui molti viaggiatori arrivati da Roma con le loro valige, non è rimasto altro che attendere il regionale delle 21:53.

Quanto accaduto ieri non è un episodio isolato. Chi utilizza regolarmente la tratta ferroviaria Paola–Cosenza conosce bene il copione: pochi treni, coincidenze mancate, sovraffollamento, che si accentua inevitabilmente nei mesi estivi, quando il flusso di turisti e pendolari aumenta sensibilmente. Disagi che finiscono per estendersi anche ai passeggeri provenienti da Roma e da altre città del Nord, che scendono a Paola dai treni a lunga percorrenza in attesa della coincidenza per Cosenza. Sperano di non rimanere bloccati in stazione per ore come avvenuto ieri sera.