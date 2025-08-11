HomeArea Urbana

Ricoverati per botulino all’Annunziata: il Vescovo Checchinato in visita ai pazienti della Terapia Intensiva

All’indomani degli episodi di intossicazione botulinica, il Vescovo ha ritenuto importante portare ai malati e agli operatori un segno tangibile di vicinanza

S.M.
Scritto da S.M.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

COSENZA – Nel pomeriggio di oggi, il Vescovo di Cosenza, Monsignor Giovanni Checchinato, si è recato presso l’Ospedale Annunziata a far visita ai pazienti ricoverati nel reparto di Terapia Intensiva. Ad accoglierlo il Direttore della UOC, prof Andrea Bruni e il Coordinatore infermieristico ff dr. Domenico Cardamone.

All’indomani degli episodi di intossicazione botulinica che hanno colpito la comunità, il Vescovo ha ritenuto importante portare ai malati e agli operatori un segno tangibile di vicinanza per esprimere, a nome dell’intera comunità diocesana, un sentito ringraziamento agli operatori sanitari per l’impegno, la professionalità e la dedizione dimostrati quotidianamente nella cura delle persone.

Monsignor Checchinato ha fatto visita a tutti i pazienti e si è intrattenuto con i familiari ai quali ha indirizzato parole di conforto e vicinanza, registrando da questi, sentimenti di gratitudine per i medici e gli operatori della Terapia Intensiva dell’Annunziata per la loro competenza, professionalità e umanità.

Rivolgendosi all’equipe medico-sanitaria, il Vescovo ha sottolineato l’importanza del loro lavoro e dell’impegno quotidiano nei percorsi di assistenza soprattutto nei reparti ad alta intensità di cura. “Il vostro – ha dichiarato – è un esercizio di resistenza molto importante ed  è segno concreto di speranza per chi affronta la sofferenza e la malattia”.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Cosenza, nuovo caso di botulismo: ricoverato 20enne, sale a 15 il numero dei pazienti

Area Urbana
COSENZA - Si registra un nuovo ricovero: nel pomeriggio è giunto in Pronto Soccorso con sintomatologia suscettibile di botulismo un uomo di 20 anni,...

Inchiesta sul botulino a Diamante, salgono a 10 gli indagati per le intossicazioni e...

Tirreno
PAOLA (CS) - C'è una decima persona iscritta nel registro degli indagati dalla procura della Repubblica di Paola nell'ambito dell'inchiesta sui casi di intossicazione...
polizia gioia tauro

Trovata morta in casa, giallo sulla morte di una donna di 57 Anni: si...

Calabria
REGGIO CALABRIA - Una donna di 57 anni, di nazionalità romena, è stata trovata morta in casa, a Reggio Calabria. In seguito a una...
Incendio Zumpano

Incendio a Zumpano ritorna a divampare: vigili del fuoco e canadair in azione per...

Area Urbana
ZUMPANO (CS) - Vigili del fuoco sono in queste ore a lavoro per il rogo divampato ieri nel territorio di Zumpano (in via Serre)...
sede-pd-calabrese_Lamezia

Centrosinistra in corsa contro il tempo: vertice a Lamezia per scegliere il rivale di...

Calabria
LAMEZIA TERME (CZ) - E' iniziata, nella sede del Pd calabrese, a Lamezia Terme, la riunione del centrosinistra allargato per giungere alla definizione del...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria36941Area Urbana22219Provincia19725Italia7981Sport3836Tirreno2856Università1445
-->
S.M.
Altri Articoli di S.M.

Leggi ancora

Area Urbana

Cosenza, nuovo caso di botulismo: ricoverato 20enne, sale a 15 il...

COSENZA - Si registra un nuovo ricovero: nel pomeriggio è giunto in Pronto Soccorso con sintomatologia suscettibile di botulismo un uomo di 20 anni,...
Tirreno

Inchiesta sul botulino a Diamante, salgono a 10 gli indagati per...

PAOLA (CS) - C'è una decima persona iscritta nel registro degli indagati dalla procura della Repubblica di Paola nell'ambito dell'inchiesta sui casi di intossicazione...
polizia gioia tauro
Calabria

Trovata morta in casa, giallo sulla morte di una donna di...

REGGIO CALABRIA - Una donna di 57 anni, di nazionalità romena, è stata trovata morta in casa, a Reggio Calabria. In seguito a una...
sede-pd-calabrese_Lamezia
Calabria

Centrosinistra in corsa contro il tempo: vertice a Lamezia per scegliere...

LAMEZIA TERME (CZ) - E' iniziata, nella sede del Pd calabrese, a Lamezia Terme, la riunione del centrosinistra allargato per giungere alla definizione del...
ombrelloni-Rossano
Ionio

Ombrelloni piazzati e posti bloccati a Zolfara di Rossano. La denuncia:...

COSENZA -  Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione della nostra lettrice Roberta che lamenta la 'cattiva abitudine' di piazzare ombrelloni e lettini sulla spiaggia di...
vasetto-friarelli
Tirreno

Botulino a Diamante, il legale del commerciante: «I prodotti non stavano...

DIAMANTE (CS) - "I prodotti in vendita nel truck food del mio assistito non stavano esposti al sole e aperti ma erano conservati in...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA