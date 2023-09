Riccardo Giacoia è il nuovo caporedattore Tgr Rai Calabria. Caruso: «salto di qualità»

CATANZARO – “Una nomina meritata sul campo e che rappresenta il giusto riconoscimento per un professionista serio, rigoroso, di indubbie capacità, ampiamente dimostrate anche durante la sua lunga esperienza di inviato al Tg1 e negli speciali della testata ammiraglia della Rai. Una nomina che certamente fa registrare un salto di qualità dell’informazione in Calabria”. Lo ha detto il sindaco di Cosenza Franz Caruso nell’esprimere le sue più vive congratulazioni al giornalista Riccardo Giacoia per la nomina a caporedattore della Tgr Rai Calabria.

“Esprimo all’amico Riccardo Giacoia – ha aggiunto – le mie più convinte felicitazioni per una nomina che probabilmente sarebbe dovuta arrivare anche prima. E’ un vero peccato che non sia con noi a gioire di questo bel traguardo il grande Emanuele Giacoia, padre di Riccardo e per lunghi anni alla guida della redazione regionale del Tg Calabria. A Riccardo Giacoia vanno i miei auguri personali di buon lavoro e quelli di tutta l’Amministrazione comunale. Sono certo che il suo sarà un contributo decisivo alla ulteriore crescita dell’informazione nella nostra regione. Un contributo di competenze e lunga militanza che lo ha portato in giro per l’Italia e nel mondo al servizio di un’informazione obiettiva, nell’interesse esclusivo del cittadino secondo la concezione più anglosassone del giornalismo, suscitando l’apprezzamento di chi ha sempre seguito con attenzione e ammirazione i suoi servizi e reportage. Colgo l’occasione per salutare anche il caporedattore uscente Pasqualino Pandullo ringraziandolo per il lavoro svolto e per il servizio reso in questi anni nei quali ha guidato la Tgr Rai Calabria con grande equilibrio, dedicando la giusta attenzione a quanto è avvenuto nella nostra città e nella nostra sede municipale”.

“Congratulazioni a Riccardo Giacoia, nuovo caporedattore della Tgr Rai della Calabria. Sono certo che, grazie alle competenze, l’esperienza e al rigore professionale, Giacoia sarà all’altezza di questo importante e prestigioso incarico, guadagnato sul campo. Confermando l’ampia collaborazione da parte delle nostre strutture, auguro i più sinceri auguri di buon lavoro a Giacoia e alla sua redazione, punto di riferimento per l’informazione regionale e riflettore importante per le tematiche che riguardano il mondo del lavoro”. Così il segretario generale della Cisal Francesco Cavallaro.

“Caro Riccardo mi felicito vivamente con te per la tua nomina a caporedattore della TgR Calabria. Credo tu abbia meritato ampiamente questo riconoscimento, per la lunga esperienza maturata sul campo, lungo un percorso partito, come usa dire, dalla necessaria gavetta e che oggi si corona con la guida dell’informazione televisiva pubblica regionale, dopo i significativi passaggi anche sulle testate nazionali Rai”. Lo scrive il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita in un messaggio di felicitazioni a Riccardo Giacoia.

“Tutto questo, per i calabresi – prosegue – rappresenta una garanzia perché, come sai bene, viviamo in una realtà complessa, segnata da problemi e ritardi gravi ma anche da concreti segnali di vivacità e voglia di affermare i tratti migliori della nostra gente e della sua intelligenza, della nostra cultura e della nostra storia. Una realtà complessa che proprio per questo ha bisogno di un’informazione che sappia raccontarla nella sua globalità, senza enfasi ma anche senza avvilimento. Ed è quello che, ne sono certo, riuscirai a fare proprio in virtù della tua esperienza ma anche del tuo vissuto personale, che è parte integrante del migliore giornalismo calabrese”.

“Congratulazioni e auguri di buon lavoro a Riccardo Giacoia. Un giusto riconoscimento alla professionalità ed esperienza meritata sul campo che sarà da stimolo per tutta l’informazione della Calabria”. A scriverlo, in un post su Facebook, è il segretario generale della Cgil Calabria, Angelo Sposato.

“La nomina di Riccardo Giacoia è sinonimo di investimento in qualità dell’informazione. Nomina meritata sul campo perché è il frutto di decenni di esperienza proprio in casa Rai, oltre che nel mondo del giornalismo in generale. Conoscendolo, sono certo che aiuterà tutto il territorio a raccontare la faccia più bella della nostra splendida regione, una Calabria migliore”. A dirlo è il deputato Francesco Cannizzaro, vice capogruppo di Fi Camera.

“Sono felice per Riccardo – prosegue – professionista serio, impeccabile e, soprattutto, dinamico, che ha avuto modo di farsi apprezzare anche da inviato del Tg1 ed in diversi altri contesti nazionali. Questo incarico è il coronamento dell’impegno profuso in tutto questo tempo, dentro e fuori Calabria. E poi, non si può sfuggire ad un parallelismo con Emanuele Giacoia, padre di Riccardo, per tanti anni anch’egli alla guida del Tgr della Calabria. Auguro buon lavoro a Riccardo e, al contempo, colgo l’occasione per salutare il caporedattore uscente, Pasqualino Pandullo, profondamente dedito in questi anni all’informazione regionale, con pacatezza e grande equilibrio”.

“Le più affettuose congratulazioni e auguri a Riccardo Giacoia per la prestigiosa nuova nomina. Tanto lavoro svolto anche a livello nazionale, con inchieste sulle infiltrazioni della ‘ndrangheta, che oggi vedono premiata la professionalità che ha messo raccontando gli avvenimenti della realtà che ci circonda con una costante attenzione alla notizia. Un percorso che corona un’importante esperienza professionale che ha offerto spunti sempre interessanti e propositivi. Un grazie a Pasqualino Pandullo che in questi anni , con responsabilità ed equilibrio, ha guidato la Tgr Calabria”. Lo afferma il presidente della Commissione antindrangheta della Regione Pietro Molinaro.

“Congratulazioni a Riccardo Giacoia. L’esperienza maturata nel corso della sua lunga carriera professionale, che lo ha portato a realizzare anche importanti inchieste su fatti di cronaca di primo piano come le navi dei veleni e il caporalato, sarà sicuramente preziosa per il suo nuovo prestigioso incarico. Buon lavoro a Riccardo Giacoia e alla redazione del Tgr Rai Calabria, fondamentale punto di riferimento dell’informazione sul territorio”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Mario Occhiuto.

“Congratulazioni a Riccardo Giacoia, nuovo caporedattore della Tgr Rai Calabria.

Un professionista di assoluta qualità, con grande esperienza sul campo, una vera eccellenza del giornalismo calabrese. Auguri e buon lavoro”. Lo scrive su Twitter Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.