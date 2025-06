- Advertisement -

COSENZA – Centri anziani di Cosenza: stanziamento di 2.000 euro per ogni sede con reiscrizioni temporanee per gli over 65 (al costo di 5 euro) così da poter continuare l’operatività grazie ad una gestione provvisoria e valevole fin quando non sarà adottato un nuovo Regolamento comunale che riguarda i punti di accoglienza per gli anziani, di proprietà comunale, ubicati nelle sedi di Via Popilia, Località Donnici e Località Serra Spiga.

Centri anziani di Cosenza: il regolamento del 2018

Questo in sintesi quanto approvato da una delibera della Giunta Comunale di Cosenza sull’operatività dei centri per anziani in città che si occupano di attività sociali, ricreative ed aggregative. Nella delibera è stato evidenziato che occorre procedere ad un aggiornamento del Regolamento dell’anno 2018 “che tenga conto delle mutate condizioni delle risorse umane e finanziarie dell’Amministrazione Comunale e dell’avvento di nuove normative nazionali e regionali in tema di organizzazione ed accoglienza dei Centri e delle Strutture Sociali“.

Nel frattempo, anche dopo le denunce arrivate da più parti sulla chiusura di alcuni centri, è arrivata una fumata bianca con il Comune che ha previsto l’impegno di uno stanziamento minimo di base, sulla corrente annualità di bilancio, stimato in 2.000,00 € per ciascuna delle tre sedi e che, unitamente alle somme oggetto delle quote di reiscrizione, può consentire un funzionamento provvisorio sino all’adozione del nuovo Regolamento ed al riassetto organizzativo delle sedi stesse.

Sino all’adozione del nuovo Regolamento sarà nominato e resterà in carica un comitato provvisorio, quale organismo unico presso ogni sede, composto dai cinque membri individuati tra i più anziani dei cittadini iscritti in ciascuna delle sedi, che intendano accettare la proposta e che si occuperà delle funzioni operative e gestionali. Al dirigente del settore Welfare il compito di dare esecuzione alle procedure provvisorie, compreso lo stanziamento economico oltre ad esercitare l’attività di vigilanza e controllo sui centri.