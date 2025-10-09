Riapre a Cosenza il Centro “Ero nudo e mi avete vestito” della Fondazione Casa San Francesco

- Advertisement -

COSENZA – Riapre ufficialmente oggi, giovedì 9 ottobre, con il rito di benedizione presieduto da Fr. Giovanni Loria, presidente della Fondazione Casa San Francesco D’Assisi Onlus, il Centro di Raccolta e Guardaroba “Ero nudo e mi avete vestito”, punto di riferimento per chi si trova in situazione di fragilità e bisogno.

La sede è situata al piano terra della struttura in corso di ultimazione, all’imbocco del Ponte Mancini a Cosenza. La riapertura è accompagnata da un’importante ristrutturazione organizzativa del servizio, con l’obiettivo di garantire maggiore dignità nella fruizione, migliorare la qualità delle donazioni ricevute e contenere le spese legate allo smaltimento di materiali inutilizzabili.

“Il servizio non è una discarica – sottolinea la Fondazione – chiediamo rispetto per il nostro impegno quotidiano e per le persone che beneficiano della nostra Opera”. Le donazioni spontanee non autorizzate, così come quelle lasciate in sacchi e cartoni non trasparenti, non saranno più accettate.

Per donare sarà necessario contattare il numero dedicato 379/3140774, così da concordare le modalità di consegna. La sede sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle ore 13:30.

Cosa si può donare

• abbigliamento e calzature,

• coperte, lenzuola, cuscini, tovaglie,

• teli bagno e accappatoi,

• valigie, borsoni, sacchi a pelo,

• pannoloni.

Cosa NON si può donare

• Televisori

• Elettrodomestici

• Computers e qualsiasi altra componente HW (monitors, tastiere, stampanti ecc.)

• Libri e Riviste

• Giocattoli.

Per eventuali donazioni di altre tipologie di merce sarà possibile chiedere indicazioni telefoniche agli operatori assegnati al servizio.