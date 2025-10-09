HomeArea Urbana

Riapre a Cosenza il Centro “Ero nudo e mi avete vestito” della Fondazione Casa San Francesco

Da oggi torna operativo il centro di raccolta e guardaroba per persone in difficoltà. Nuove regole per le donazioni e un’organizzazione più efficiente per garantire dignità e rispetto a chi riceve e a chi dona

COSENZA – Riapre ufficialmente oggi, giovedì 9 ottobre, con il rito di benedizione presieduto da Fr. Giovanni Loria, presidente della Fondazione Casa San Francesco D’Assisi Onlus, il Centro di Raccolta e Guardaroba “Ero nudo e mi avete vestito”, punto di riferimento per chi si trova in situazione di fragilità e bisogno.

La sede è situata al piano terra della struttura in corso di ultimazione, all’imbocco del Ponte Mancini a Cosenza. La riapertura è accompagnata da un’importante ristrutturazione organizzativa del servizio, con l’obiettivo di garantire maggiore dignità nella fruizione, migliorare la qualità delle donazioni ricevute e contenere le spese legate allo smaltimento di materiali inutilizzabili.

“Il servizio non è una discarica – sottolinea la Fondazione – chiediamo rispetto per il nostro impegno quotidiano e per le persone che beneficiano della nostra Opera”. Le donazioni spontanee non autorizzate, così come quelle lasciate in sacchi e cartoni non trasparenti, non saranno più accettate.

Per donare sarà necessario contattare il numero dedicato 379/3140774, così da concordare le modalità di consegna. La sede sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle ore 13:30.

Cosa si può donare

• abbigliamento e calzature,
• coperte, lenzuola, cuscini, tovaglie,
• teli bagno e accappatoi,
• valigie, borsoni, sacchi a pelo,
• pannoloni.

Cosa NON si può donare

• Televisori
• Elettrodomestici
• Computers e qualsiasi altra componente HW (monitors, tastiere, stampanti ecc.)
• Libri e Riviste
• Giocattoli.

Per eventuali donazioni di altre tipologie di merce sarà possibile chiedere indicazioni telefoniche agli operatori assegnati al servizio.

Ultimi Articoli

piantagione casa africo nuovo carabinieri

Era ai domiciliari ma aveva realizzato una piantagione di cannabis alta oltre due metri:...

Calabria
AFRICO NUOVO (RC) - Era agli arresti domiciliari, ma continuava a coltivare cannabis in casa. È quanto scoperto dai carabinieri di Africo Nuovo, nel...

Lappano brinda alla tradizione: torna la Sagra dell’Uva tra musica, vino e comunità

Provincia
LAPPANO (CS) -  Il 10 e l'11 ottobre torna l’attesissima Sagra dell’Uva a Lappano, una delle feste più autentiche e partecipate della provincia di...
denuncia rita palumbo

Sanità a Cosenza, la rabbia di una figlia «ecco cosa ha dovuto subire mia...

Area Urbana
COSENZA - Dai social la "rabbia incontenibile e la sofferenza" di una donna che racconta quanto accaduto alla sua mamma lo scorso 23 settembre...
comune_di_bisignano_municipio

Bisignano: approvato il Piano Strutturale Comunale per lo sviluppo economico e urbano

Provincia
BISIGNANO (CS) - L'assessore all'Urbanistica Francesco Chiaravalle definisce il Piano Strutturale Comunale (PSC) «una svolta decisiva per lo sviluppo armonico e sostenibile di Bisignano»....
fuscaldo de.co.

Fuscaldo: il centro storico ospita la III Edizione della Kermesse De.Co. della Calabria

Tirreno
FUSCALDO (CS) - Torna, per il terzo anno consecutivo, l'attesissima Kermesse De.Co. della Calabria, che si svolgerà sabato 11 ottobre nello splendido centro storico...

