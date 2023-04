Reti fognarie a Cosenza: «situazione di criticità, serve manutenzione straordinaria»

COSENZA – Sos reti fognarie a Cosenza. “La societa Kratos s.c.a.r.l. è da poco entrata nella gestione delle reti interne del Comune brutio e dei comuni del Consorzio Valle Crati. Su impulso del Presidente del Consorzio Valle Crati Maximiliano Granata e alla presenza del Direttore Tecnico Ing. Oreste Citrea è stata indetta una riunione con i tecnici della Kratos s.c.a.r.l, per verificare i lavori di manutenzione straordinaria da effettuare sul territorio della Valle del Crati”. Lo spiega lo stesso Maximiliano Granata.

“Dall’esito della riunione – spiega Granata – è emersa una situazione fortemente critica nella città di Cosenza dove è stata riscontrata una situazione molto complessa, nello specifico sui lavori di manutenzione straordinaria che hanno bisogno di un’adeguata copertura finanziaria da parte del Comune di Cosenza, per lavori che andavano effettuati da tempo.

Nei primi interventi che sono stati effettuati si è già notato l’incremento dell’azione degli autospurgo, e dei relativi costi, nella città di Cosenza per rimuovere le criticità riscontrate. Nella prossima settimana saranno avviati una serie di incontri con i comuni, tra cui il comune di Cosenza, per verificare le coperture finanziarie – conclude Granata – da inserire nei bilanci comunali per far fronte ai lavori di manutenzione straordinaria”.